Nach Mistelbach ist für die Blackbirds vor Klagenfurt

Es hatte schon ein bisschen Play-off-Charakter, was da am Nationalfeiertag im Aktivpark in Güssing abging. Die Blackbirds hatten in der vierten Runde des Grunddurchgangs die Mistelbach Mustangs zu Gast. Aufgrund dessen, dass sich die beiden Mannschaften im Vorjahr im Finale gegenüberstanden, war bereits im Vorfeld klar, dass es kein normales Spiel ist – und das Match entwickelte sich dann auch zum echten Krimi. Leider diesmal mit keinem guten Ende für die Blackbirds. Die Mannschaft von Daniel Müllner musste sich den Mustangs mit 59:60 geschlagen. Es war die erste Niederlage gegen die Niederösterreicher seit vier Jahren.

Coach Müllner resümierte mit ein paar Tagen Abstand: „Es war von beiden Teams eine intensiv geführte Partie und ein defensiv geprägtes Spiel. Wir haben gut verteidigt und super gekämpft, allerdings ist uns in der Offensive zu wenig gelungen.“ Entscheidend war für Müllner die Tatsache, dass die Mistelbacher kurz vor Schluss zu einem Lauf ansetzten: „Da gelangen ihnen sechs, sieben Punkte am Stück und das ist in einem Game dann schon ein Faktor. Die Niederlage ist aber kein Drama“, stellte der Coach sofort klar. Nach vier gespielten Runden ist ohnehin noch alles möglich.

Am kommenden Samstag, dem 4. November (18 Uhr), haben die Güssinger nun in Runde fünf die Wörthersee Piraten vor der Brust – gespielt wird in Klagenfurt. „Eine knifflige Aufgabe“, ordnet Müllner die Situation ein. „DIe Piraten haben einen eigenen Stil und spielen physisch und schnell. Wir tun uns gegen sie oft schwer.“ Um wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren, werde wichtig sein, dass man offensiv konsequenter auftritt. „Defensiv dicht zu machen – das ist uns gegen Mistelbach ja schon gut gelungen. Es muss aber auch offensiv jeder seinen Teil zum Sieg beitragen“, weiß Müllner.

Die Piraten feierten in der bisherigen Saison drei Siege und verloren einmal. Die Blackbirds reisen aller Voraussicht nach vollzählig in Kärntens Hauptstadt.