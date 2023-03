Niederlage in Klagenfurt: Güssing Blackbirds kassierten 1:1

Werbung

Gestern, Sonntag, Abend spielten Güssings Basketballer in Klagenfurt. Die Vorzeichen waren gut: Mit einem Sieg wäre man nach dem Erfolg im ersten Spiel der Best-of-Three-Viertelfinal-Serie im Halbfinale gewesen. Die Aufgabe bei den Kärtnern sollte sich aber schwierig gestalten. Am Ende setzte es eine 65:67-Niederlage.

Die Blackbirds hatten dabei vor allem unmittelbar nach der Pause zu kämpfen. Nach 31:34-Halbzeitrückstand fasste man im dritten Viertel eine Packung aus und ging mit 42:55 in den letzten Abschnitt. Eine dort punktetechnisch richtig starke Leistung war dann zu wenig, um die Partie noch zu drehen.

Headcoach Daniel Müllner gegenüber der Liga-Homepage: „Wir haben erst im vierten Viertel angefangen, Basketball zu spielen. Wir haben uns zwar zurück ins Spiel gekämpft, aber mit über mit 20 Ballverlusten und zehn verworfenen Freiwürfen war heute nicht mehr möglich.“

Nach der Niederlage steht fest: Es geht in ein Entscheidungsspiel! Hier haben die Blackbirds wie in Spiel eins Heimrecht. Die Partie steigt am Samstag (18 Uhr) im Güssinger Aktivpark. Wer sie gewinnt, steht im Halbfinale. Indes steht der dortige Gegner schon fest: Kommen die Blackbirds ins Halbfinale, treffen sie dort auf die Raiders Tirol, die Deutsch Wagram mit 2:0 eliminierten.