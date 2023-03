Start ins Halbfinale: Blackbirds gegen West-Champ Tirol

Werbung

Die Blackbirds bewiesen wieder einmal Gewinnermentalität! Im entscheidenden dritten Viertelfinal-Spiel gegen KOS Celovec am vergangenen Samstag setzte sich die Truppe von Headcoach Daniel Müllner mit 76:64 durch und fixierte damit den Halbfinal-Einzug – Serienendstand 2:1! Es war die beste Leistung in den drei Viertelfinal-Spielen, meinte auch Headcoach Daniel Müllner.

Nun zählt das aber alles nichts mehr: Schon am Samstag geht es für die Güssinger eine Stufe „höher“ weiter. Im Halbfinale trifft die Mannschaft um Sebastian Koch auf die Raiders Tirol. Das erste Halbfinal-Match, wieder wird im Best-of-Three-Modus gespielt, steigt am Samstag ab18 Uhr auswärts in Innsbruck. Die Tiroler haben als Erster der West-Conference Heimvorteil.

Raiders als einziges Team mit 2:0 im Viertelfinale

Im Viertelfinale bezwangen sie Deutsch Wagram 2:0, hatten somit eine Woche länger Pause als die Blackbirds. Die Aufgabe Raiders wertet Müllner als extrem schwer: „Ihre Legionäre sind richtig stark, sie sind momentan wohl das beste Team der Liga. Aber jetzt gibt es sowieso keine Jausengegner mehr.“

Auswärts gehe man als Underdog rein: „Unser Trumpf ist aber, dass wir befreit aufspielen können. Wir wollen natürlich gut dagegenhalten und vielleicht gelingt uns ja in Innsbruck ein Sieg.“ Gutes Omen: In den letzten beiden Jahren warf man die Raiders jeweils in den Play-off raus. Warum nicht auch diesmal?

Das zweite Halbfinale bestreiten die Mistelbach Mustangs und die Mattersburg Rocks - ein burgenländisches Finale ist also weiterhin möglich.