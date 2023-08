Lo Petutschnig: Voll auf Angriff nach einer „super Woche“

Bandscheibenprobleme hinderten Florian Schnetzer zuletzt daran, auf Wettkampfniveau zu spielen. Für Partner Lorenz Petutschnig bedeutete dieser Umstand allerdings keine Zwangspause, sondern eine neue Erfahrung. Der 30-Jährige nahm das Turnier in Brno mit dem über elf Jahre jüngeren Tim Berger in Angriff, seines Zeichens ein großes rot-weiß-rotes Nachwuchstalent. An der Seite seines eigentlichen Partners Timo Hammarberg – dieser wiederum war beim World Tour Baden Future mit Alex Horst im Einsatz und stieß bis ins Finale vor – wurde Verteidigungsspieler Berger U20-Europameister.

Zwar sind Petutschnig/Berger beide Linksspieler, beim Turnier klappte die Abstimmung aber bestens. „Wir waren anfangs sehr nervös, schließlich hatten wir davor nur zwei gemeinsame Trainings. Letztlich war es ein Top-Turnier“, schwärmte Petutschnig, der trotz des Schnetzer-Ausfalls somit auch im sportlichen „Flow“ blieb. Gleich zu Beginn des Turniers gelang dem Duo dabei ein 2:0-Auftakterfolg (21:19, 21:19) gegen die tschechische Paarung Vaclav Bercik/Matyas Dzavoronok. Ein genialer Beginn, denn das tschechische Team sollte letztlich sogar noch als Zweiter aus dem Turnier gehen und bis ins Finale vorstoßen.

Gegen die starken Spanier Javier Huerta/Alejandro Huerta setzte es dann beim 18:21, 21:23 eine Zweisatz-Niederlage. Besonders gut lief es für Petutschnig/Berger in der Zwischenrunde gegen die niederländische Paarung Quinten Groenewold/Sam van Der Loo – mit 21:18, 21:10 gelang der souveräne Aufstieg ins Viertelfinale. Dort war dann gegen die späteren Turniersieger Markus Mol/Jo Gladsøy Sunde aus Norwegen mit 14:21, 15:21 Endstation – jenes Duo, gegen das Petutschnig bereits im Finale des Turniers auf der griechischen Insel Ios verlor. „Scheinbar liegen die mir nicht“, so die schmunzelnde Ansage. Nachsatz: „Die sind einfach richtig stark.“

Am Ende wurde es Platz fünf, mit dem der Bad Sauerbrunner „mega-happy“ war. „Mit nur zwei Trainings war nicht davon auszugehen, dass es so gut läuft. Wir haben wirklich gut gespielt, hatten Spaß am Spiel, das waren schon wichtige Aspekte. Auch das Turnier war sehr gut organisiert, so gesehen können wir auf eine super Woche zurückblicken.“

Turnier in Baden wieder mit Flo Schnetzer

Nach Brno geht es nun am Wochenende von Freitag bis Sonntag in Baden zur Sache. Dort, wo zuletzt das World Pro Tour Future-Event stattfand, werden nun die Austrian Championships, also die Staatsmeisterschaften, über die Bühne gehen. Lorenz Petutschnig wird dabei wieder mit Florian Schnetzer starten, der nach intensiver ärztlicher und physiotherapeutischer Behandlung seine Bandscheibenprobleme in den Griff bekommen hat. „Baden ist ein absolutes Lieblingsturnier von mir, zudem sind die Staatsmeisterschaften superwichtig“, freut sich Petutschnig, der bei den Herren die aktuelle Dichte schätzt. „Zehn Teams können da um den Titel mitspielen, wobei die Top-Drei sich noch ein wenig abheben. Uns sehe ich unter den sieben anderen Teams, deshalb wollen wir um die Medaillen mitspielen.“ Der Haken an so viel Qualität im Starterfeld? „Klar ist, dass es dann auch sehr schnell vorbei sein kann. Wir wollen mit Spaß an der Sache antreten, gehen voll auf Angriff und denken von Spiel zu Spiel.“