Ex-SVM-Masseur Popovits: Der Vielseitige in der Südstadt

Werbung

Der Crash der Commerzialbank und des SV Mattersburg hat im Sommer 2020 viele Menschen vor den Kopf gestoßen. Auch die Crew des ehemaligen Bundesligisten musste sich, spätestens als klar war, dass es keine SVM-Zukunft in der bisherigen Form geben werde, beruflich neu aufstellen. Im Fall von Gerald Popovits wurde das zum annähernd totalen Neubeginn.

18 Jahre lang war der gebürtige Olbendorfer als Masseur und später Sporttherapeut dafür verantwortlich, dass die grün-weißen Profis körperlich gut betreut waren.

Bekanntes Gesicht. 18 Jahre lang kannten die Fußballfans Gerald Popovits als Masseur des SVM. Foto: Fenz

Mittlerweile hat der 49-Jährige als administrativer Leiter der Akademie von Admira Wacker in einem völlig anderen Bereich des Fußballgeschäfts das Sagen. „Nach dem SVM-Aus gab es mit der Admira Gespräche wegen einer Masseur-Tätigkeit, daraus wurde dann nichts. Dabei habe ich aber Geschäftsführer Thomas Drabek besser kennengelernt.“

Der Kontakt zum leitenden Mitarbeiter der Südstädter, der übrigens aus Bad Sauerbrunn stammt, riss danach nicht ab. Zudem entschied sich Popovits dazu, den Diplom-Fernstudienlehrgang „Internationales Sportmanagement“ an der Bildungsakademie Salzburg zu absolvieren.

Passend dazu konnte er ab Juni 2021 in der Admira-Geschäftsstelle berufsbegleitend in verschiedensten Bereichen schnuppern, ehe kurz vor Weihnachten Dino Buric seinen Job als administrativer Leiter beendete und zum LASK wechselte. „Ich hatte das gar nicht so am Schirm, wurde aber prompt ins Büro zitiert und gefragt, ob ich mir diesen Job vorstellen könnte“, erinnert sich der in Mattersburg lebende Südburgenländer.

„Neue Situationen sind neue Möglichkeiten“

Das alles war vor mehr als einem halben Jahr. Mittlerweile gibt es ein unbefristetes Dienstverhältnis. Geri Popovits ist somit langfristig bei Admira gelandet. An der Seite des Sportlichen Leiters Walter Knaller war er im Frühjahr für alles verantwortlich, was mit Administration in Verbindung steht – von Matchplanung, Hotelsuche, Kommunikation mit den Gegnern und Transferabwicklungen bis hin zur Klärung von schulischen Problemen der Akademie-Kicker im Südstadt-Schulmodell ist die Bandbreite riesig. „Für mich war der Profifußball als Betätigungsfeld weiterhin interessant. Darum freut es mich einfach, dass sich diese Gelegenheit ergeben hat.“

Gehadert hat der langjährige Masseur mit der Situation des SVM-Kollapses ohnehin nicht. „Leidend daheim zu sitzen, da sehe ich wirklich keinen Sinn darin.“ Berufliche Veränderungen im Leben sieht Popovits ohnehin höchst pragmatisch. „Neue Situationen sind neue Möglichkeiten. Ich habe das immer so bewertet.“

Schon nach der Tischler-Lehre in jungen Jahren wagte er aufgrund der potenziell langwierigen körperlichen Folgen den Schritt und wechselte in die Masseurbranche, wo vor allem der Bereich der Sporttherapie nicht nur anziehend wirkte, sondern die neue berufliche Heimat wurde. Nach Tätigkeiten in diversen Sporthotels in Skigebieten Westösterreichs sowie einer Sporttherapeuten-Ausbildung in Deutschland zog es den vielseitigen Arbeiter 2002 nach Mattersburg, wo er beim SVM eben 18 Jahre lang in der Profiabteilung werken sollte.

„Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft – diese Bereiche sind bei mir klar getrennt.“

Das Switchen in den organisatorischen Bereich des Fußballs war nun wieder durchaus gewollt, denn auch die Massage-Tätigkeit ist körperlich fordernd. „25 Jahre lang habe ich das ausgeübt – das ist für die Finger und Gelenke schon sehr belastend. Es war für mich klar, dass es bis zur Pension schwierig werden würde.“

Schon in Mattersburg gab es deshalb Überlegungen für eine neue Aufgabe bei den Profis. Dass der totale berufliche Wechsel durch den SVM-Crash gezwungenermaßen erfolgte, verträgt sich mit dem Pragmatismus von Popovits. „Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft – diese Bereiche sind bei mir klar getrennt. Es ist nicht zu ändern, auch wenn ich schon daran geglaubt habe, dass es zumindest in der Regionalliga weitergehen würde.“

Ging es nicht. Stattdessen wurde der MSV 2020 gegründet, der mittlerweile in der 1. Klasse Mitte spielt. Popovits aber blieb im professionellen Fußballgeschehen. Auch wenn er für sich unterschiedlichste Berufsgruppen unter die Lupe genommen hat, „sogar bis zum Lokführer“. Nun aber hat er eine neue Funktion, die zu Beginn zwar nicht einfach war, aber in der er sich trotzdem nicht lange einleben musste. „Der Profifußball in Österreich ist ein Dorf, da kennt jeder jeden, zumindest namentlich.“

Dementsprechend hilft das aufgebaute Netzwerk, das nun für Admira und die gesamte Akademie-Familie genutzt wird. Die ist nach dem Abstieg der Profis auch in kein allzugroßes Loch gefallen und geht ihren Weg weiter. „Die Strukturen sind gleich geblieben, es gibt einen langfristigen Plan, das ist top.“ Popovits kann so weiterhin die neue berufliche Spielwiese nützen. Verdient hat es sich der Vielseitige allemal.