Wiesberger und Schwab kämpfen um Spitzenplätze .

Mit der Alfred Dunhill Links Championship in Schottland steht Österreichs Golf-Assen Bernd Wiesberger und Matthias Schwab ein ganz spezielles Event der European-Tour ins Haus. Gegolft wird rund um St. Andrews auf dem Old Course, in Kingsbarns sowie Carnoustie und wegen des ProAm-Formates ist Prominenz bis hin zu Justin Timberlake am Start. Schwab spielt mit Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko.