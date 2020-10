Am Montag zog unser Nachbar-Bundesland Niederösterreich die Zügel merklich an, was den Umgang mit Sportveranstaltungen in Bezug auf Covid-19-Präventionsmaßnahmen betrifft. Seitdem gilt: Ist ein Bezirk von der Corona-Ampelregelung auf „orange“ geschalten, dürfen bei Sportveranstaltungen (respektive Fußballspielen) im Erwachsenenbereich keine Zuschauer dabei sein.

Für den Nachwuchs sind Angehörige erlaubt. Schaltet sich die Ampel wieder auf gelb oder gar grün zurück, gelten wieder die allgemeinen bundesweiten Regeln, sprich: bis zu 100 Zuschauer sind ohne fixen, zugewiesenen Sitzplatz möglich, ab dann braucht es einen solchen. Sind über 250 Besucher vor Ort, braucht es eine behördliche Bewilligung. Das Zuschauer-Verbot wurde von der niederösterreichischen Landesregierung beschlossen. Gleichzeitig genehmigte der Niederösterreichische Fußballverband (NÖFV) den Klubs, dass sie im Falle von „orange“ – mit Fokus auf die wirtschaftliche Komponente – ein Spiel absagen und zu einem späteren Zeitpunkt nachtragen können, wenn die Ampelsituation wieder Besucher erlaubt.

Peter Wagentristl Sportlandesrat Heinrich Dorner: „Dieser Beschluss ist ein amikaler Kompromiss..“

Im Burgenland reagierte die Politik am Dienstag mit einer eigenen Regelung, unter anderem für genau diesen Fall, nämlich den organisierten Amateurfußball. Sobald die Corona-Ampel in einem Bezirk auf „orange“ geschaltet wird, gilt für Sportveranstaltungen im Freien eine Besucher-Höchstgrenze von 500 Personen. Außerdem muss die Kantine mit Schlusspfiff geschlossen werden, um die schon so oft zitierte dritte Halbzeit einzudämmen und ein mögliches Ansteckungsrisiko zu minimieren. Sportlandesrat Heinrich Dorner: „Dieser Beschluss ist ein amikaler Kompromiss, der in jedem Fall besser ist, als keine Zuschauer mehr zuzulassen. Wichtig ist im Gastrobereich, dass der Ausschank auch stets von innen nach außen erfolgt.“

Für den Bezirk Neusiedl gilt die neue Regel schon

Und weil der Bezirk Neusiedl am See aktuell „orange“ ist, gilt die – in dem Fall eben von der BH Neusiedl verordnete – neue Regel ab sofort. Die Lage soll dann auch immer am Freitag, wenn die Ampelfarben bundesweit neu gesetzt werden, auf die Verordnung heruntergebrochen werden. Fakt ist aber, dass es bei „orange“ Zuschauer geben soll. Dorner: „Wenn die im Amateurfußball verboten sind, hat das keinen Sinn. Auf der anderen Seite muss reagiert werden. So gesehen sind wir davon überzeugt, dass das eine gute Lösung ist.“

Schließlich hätten zahlreiche Funktionäre mit viel Einsatz die Präventionsmaßnahmen bisher umgesetzt. „Ihnen ist so viel abverlangt worden – sie jetzt zu bestrafen, wäre der falsche Weg.“ Vor allem, weil das Match und das damit verbundene Zuschauen nicht das Problem sei, sondern eben vor allem das Aufeinandertreffen im Kantinenbereich. Hier hat der Sportlandesrat auch eine klare Botschaft: „Die Einhaltung der Maßnahmen wird kontrolliert.“

Sobald dann ein Bezirk wieder auf „gelb“ oder „grün“ zurückgestuft wird, darf auch die Kantine wieder offen bleiben – freilich unter den bundesweit vorgegebenen Abstands- und Verhaltensregeln. Anders sieht die Lage bei „rot“ aus. Dann gelte es die Lage gesondert zu bewerten.

Peter Wagentristl Verbands-Präsident Gerhard Milletich: „Kantinen vorzeitig zusperren ist vertretbar.“

Zufrieden zeigt sich auch Fußballverbands-Präsident Gerhard Milletich, der festhielt: „Das ist eine Lösung, die wirklich im Sinne der Vereine getroffen wurde. Ich halte es auch für absolut vertretbar, dass die Kantinen in diesen Fällen mit Schlusspfiff zu sperren sind.“