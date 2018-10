Es war beim Protokoll der Vorstandssitzung des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) ein kleiner Punkt unter Allfälligem. Darin ist nachzulesen, dass Günter Benkö, Obmann des Schiedsrichterkollegiums, über einen guten Start der Referees in die Meisterschaft, aber parallel dazu über Probleme mit dem Verhalten der Offiziellen in den Coachingzonen berichtete.

Auf BVZ-Nachfrage konkretisierte der Ex-Internationale, was bei der besagten Sitzung Ende September gemeint war. „Das Verhalten so mancher Trainer war zu Beginn der Meisterschaft eine Katastrophe. Da wurde systematisch jeder Pfiff kritisiert. Wir kennen das Theater ja eh. Und es war vor allem deshalb ein Problem, weil die Schiedsrichter das auch zugelassen haben.“

Freilich wolle und werde Benkö hier nicht alle Coaches in einen Topf werfen, der Rauchwarter hütet sich hier vor etwaigen Verallgemeinerungen, denn: „Es gibt auch sehr anständige Trainer, überhaupt keine Frage. Nur war dieses Verhalten im Zuge einiger Beobachtungen eben so auffällig, dass wir es thematisieren mussten. Da können wir nicht tatenlos zusehen.“

„Keine Aktion scharf, aber ein Hinweis“

Mittlerweile hat sich Benkös Eindruck der Gesamtsituation gebessert. „Trainer stehen ja auch unter Druck, das darf man nicht vergessen. Und ich bin keiner, der sofortiges Einschreiten unterstützt, wenn jemand einmal die Augen verdreht. Wichtig ist für uns Schiedsrichter aber, dass wir uns von keinen dauerhaften Gesten oder dergleichen beeindrucken oder gar beeinflussen lassen.“

Ein Referee, der bei diesem Thema ob seiner kompromisslosen Art bei Trainern keinen guten Ruf genießt, ist Manuel Gregorits. Ihn hebt Benkö in diesem Zusammenhang aber positiv hervor und stellt fest: „Er fährt da in solchen Situationen drüber und lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. So mancher Offizielle sagt, dass er eine Katastrophe ist. Ich sage, er ist überhaupt keine Katastrophe, sondern er agiert absolut weisungskonform.“

Jedenfalls werde man innerhalb des Kollegiums auch für die Frühjahrssaison im Vorfeld vermehrt darauf hinarbeiten, besagtes Gestikulieren der Betreuer gegen die Unparteiischen nach Möglichkeit einzudämmen: „Es ist keine Aktion scharf, aber ein Hinweis, dass das Verhalten mancher Trainer nicht duldbar ist und die Schiedsrichter auch dagegen vorgehen müssen.“