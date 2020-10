Das gab der Major League Soccer-Verein aus der US-Metropole auf seiner Homepage bekannt. "Ich bin sehr stolz darauf die Chance zu erhalten, um in der MLS zu arbeiten und Teil des New York Red Bulls-Team zu sein", sagt Eibler.

Der 26-jährige Sigleßer wird Assistent von Neo-Chefcoach Gerhard Struber, den er schon lange kennt und zu dem der Kontakt nie abgerissen ist. Struber: "Bernd ist ein sehr ambitionierter junger Trainer, der unser Team in Sachen Spielplanung und Entwicklung unterstützen wird. Ich bin sehr glücklich darüber ihn für unser Projekt gewonnen zu haben."

Sobald Eibler ein Arbeitsvisum für die USA erhält, wird er sich Richtung New York verabschieden. "Ich freue mich schon auf diese Reise und kann es gar nicht mehr erwarten."

