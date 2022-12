ASKÖ Burgenland: Unterstützung mit einem Energiepaket

Werbung

Die ASKÖ (Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich) Burgenland wies in diesem Zusammenhang auch auf die ASKÖ-Studie „Ehrenamt ehrt“ hin. Diese besagt, dass jede ehrenamtlich tätige Person im Schnitt 7,5 Arbeitsstunden pro Woche (Männer 8,11 Stunden, Frauen 5,11 Stunden) für den Sport tätig ist, was 390 Stunden an Aufwand jährlich für den Sport entspricht. Dementsprechend stolz zeigte sich der Dachverband angesichts der über 4.000 Funktionärinnen und Funktionäre in den diversen Bereichen.

Weil aber nach Corona aktuell die hohe Inflation und die Energiekostenexplosion die Zukunftsplanung schwierig gestalten, wurde ein neues Energiepaket mit zusätzlichen Förderungen geschnürt, das die erhöhten Energiepreise abfangen soll und auch die Eigenverantwortung der Sportvereine forciert. Maßnahmen der Energieeinsparungen und der alternativen Energiegewinnung werden ebenso unterstützt.

ASKÖ Burgenland-Präsident Alfred Kollar: „In der letzten Präsidiumssitzung haben wir beschlossen die Vereine, die erhöhte Kosten auf Grund der Energiepreise haben, zu unterstützen. Wir werden auch die Umrüstung auf erneuerbare Energiegewinnung mit bis zu 5.000 Euro fördern. Uns ist es besonders wichtig, dass die Vereine nicht unverschuldet in finanzielle Schwierigkeiten geraten.“