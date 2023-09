ASKÖ-Bewegungscoaches starten in Schulen und Kindergärten neu durch

In Eisenstadt und Großpetersdorf gab es gemeinsam mit dem Präsidenten Alfred Kollar und Landesgeschäftsführer Andreas Ponic einen dementsprechende Informationstag zum Schulstart für die Bewegungscoaches. Zu tun gibt es einiges. So absolvieren die 25 Bewegungscoaches mit den Kindern in über 50 Schulen und 70 Kindergärten im Burgenland die tägliche Turnstunde.

Wie wichtig dieser Umstand ist, unterstrich die ASKÖ Burgenland im Zuge einer Aussendung: „Tägliche Bewegung tut uns allen gut, vor allem Kinder und Jugendliche hält es körperlich und geistig fit. Deshalb beschäftigt sich die heimische Sportpolitik seit mehr als zehn Jahren mit der Umsetzung der täglichen Turnstunde bzw. täglichen Bewegungseinheit.“

Alle bewegungsfördernden Einheiten finden in Form von polysportiven Bewegungseinheiten statt. Polysportiv umschreibt dabei nicht den Einsatz vieler Sportarten, sondern vielmehr die Vielfalt unterschiedlichster Bewegungsformen und -kombinationen, sowie die altersgerechte Umsetzung der bewegungsfördernden Einheiten. Die Vermittlung von Spaß und Freude an vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten steht im Mittelpunkt.

ASKÖ Burgenland-Präsident Alfred Kollar (3.v.l.) und Landesgeschäftsführer Andreas Ponic (r.) beim Meeting gemeinsam mit den ASKÖ-Bewegungscoaches aus dem südlichen Burgenland in Großpetersdorf am Sportplatz. Foto: ASKÖ Burgenland

Initiative „50 Tage Bewegung“

Mit der Initiative „50 Tage Bewegung“ werden parallel weiterhin gezielt Maßnahmen zur Förderung gesunder Bewegung gesetzt. Im Zeitraum von 7. September bis 26. Oktober können Bewegungsangebote von Gemeinden und Sportvereinen in ganz Österreich kostenlos besucht werden. Ganz nach dem Motto: „Gemeinsam Fit. Beweg dich mit!“

„Bewegung fördert die Gesundheit und stärkt das Immunsystem. Wer möglichst lange bei guter Gesundheit leben möchte, für die oder den ist regelmäßige Bewegung besonders wichtig. Die Initiative „50 Tage Bewegung“ motiviert und zeigt, wie einfach es ist, sich gesund zu bewegen – und wie viel Spaß es macht, gemeinsam aktiv zu sein.“

Die ASKÖ Burgenland bietet in ganz Burgenland 53 Kursangebote für 0-99 Jahre an. Die Anmeldung erfolgt online über www.askoe-burgenland.at.