Mit dem Start in die Saison 2019/2020 wurde beim Burgenländischen Fußballverband eine U13-Auswahl installiert. Diese trifft sich im Zweiwochen-Rhythmus zum Training und bestreitet in diesem Herbst auch noch drei Spiele.

Für den Sportlichen Leiter des BFV, Hans Füzi, gibt es zwei Hauptgründe für dieses zusätzliche Auswahlteam: „Einerseits haben unsere Spieler wenig Erfahrung auf hohem Niveau, wenn unsere U14 in die Vorbereitung auf die Bundesländer-Meisterschaft startet und andererseits wollen wir die Entwicklung unserer LAZ-Spieler über diese Auswahltrainings und -spiele besser messbar machen. Wir haben dann Vergleiche zwischen den LAZ-Standorten und mit den Gegnern.“

Denn für Füzi ist augenscheinlich, dass den Talenten „hochqualitative Spiele“ in den Vereinen fehlen. „Das ist aber keine Kritik an den Klubs. Aufgrund der geografischen Umstände im Burgenland sind nur wenige kompakte Teams möglich“, stellt der Sportliche Leiter klar.

Kein LAZ-Standort im Bezirk Güssing

Die Wichtigkeit einer U13-Auswahl unterstreicht für Füzi auch die Tatsache, dass der LAZ-Standort in Güssing im Frühjahr geschlossen werden musste: „Wir hatten dort weder die Quantität noch die Qualität für ein Landes-Ausbildungszentrum.“

Dennoch gibt es einige Spieler, die gefördert werden sollten. Diese haben nun die Möglichkeit sich in der U13-Auswahl zu beweisen. „Wir wollen allen die Chance geben, auch wenn die Spieler aus diversen Gründen nicht am LAZ-Training teilnehmen können.“ Absolviert werden im Herbst 2019 insgesamt acht Auswahleinheiten (fünf Trainings und drei Spiele), die zusätzlich zur LAZ-Ausbildung laufen.

Schon zum dritten Mal in dieser Saison im Einsatz waren die U14-Teams in der Bundesländer-Meisterschaft. Beim Auswärtsspiel in Wien gab es zwei Niederlagen. Die Jungs von Trainer Rainer Messetler starteten quasi mit einem 0:2-Rückstand in die Partie: „Da haben wir uns naiv angestellt, was die Wiener eiskalt genutzt haben“, so Co-Trainer Joachim Fenz.

Die Burgenländer bestimmten in der Folge zwar das Spielgeschehen, doch nur ein Freistoß von Tobias Gager fand den Weg ins Tor, was letztendlich zu wenig war. Ein Eigentor von Eren Martinov besiegelte die 1:3-Niederlage.

Zwei unnötige Tore nach Standardsituationen brachten auch die Mädchen trotz starker Leistung ins Hintertreffen. „Vor der Pause hatten wir die besseren Chancen“, so Co-Trainer Patrik Bani. Dennoch stand es zur Halbzeit 1:2 und am Ende 2:4. „Schade, es wäre heute sicher mehr möglich gewesen“, meinten Bani und Fenz nach den Spielen.