Parndorf ist zum vierten Mal Cupsieger

PARNDORF – NEUSIEDL 5:2. Der Hunger aufs Prestigederby war richtig groß: 1050 Menschen waren ins Heidebodenstadion gepilgert, um sich den fußballerischen Leckerbissen zu gönnen. Bei sieben Toren kamen die Fans auch absolut auf ihre Kosten.

Mit einem Blitzstart legten die Gäste aus Neusiedl los: Kapitän Patrick Kienzl verlängerte einen Pass mit dem Oberschenkel ins Tor und das 1:0 war perfekt. Der Schock hielt sich bei den Parndorfern aber in Grenzen. Nach 30 Minuten erfolgte der Ausgleich nach einem Corner und Kevin Weingrill schoss zum 1:1 ein. Noch vor der Pause dann erstmals die Führung für den SC/ESV: Freistoß von der Seite, David Dornhackl köpfelt zur Mitte und dort nickt Defensivmann Peter Trimmel gefühlvoll ein – 2:1.

Nach dem Seitenwechsel legte Neusiedl erneut blitzartig los: Konstantin Breuer auf Matus Paukner und der Goalgetter verwandelte sicher zum 2:2.

Neusiedl fiel kein passendes Mittel ein

Kurios war dann das 3:2 für Parndorf: Lukas Umprecht stangelte scharf zur Mitte und Neusiedls Pechvogel Andre-Eric Tatzer kam im vollen Lauf daher, will klären, doch der Ball knallte ins Tor.

In weiterer Folge waren die Heimischen immer wieder gefährlich und machten vor allem über die Seite durch Keisuke Iida Dampf. Der Ostligist aus Neusiedl blieb über weite Strecken des Spiels farblos und probierte es hauptsächlich mit hohen Bällen. Die waren allerdings kein Problem für die heimische Abwehr, die ohne den verletzten Chef Felix Wendelin auskommen musste.

In Minute 84 köpfelte Matus Mikus zum 4:2 und damit zur Entscheidung ein. Per Handselfmeter setzte Mikus in der 93. Minute noch einen drauf und fixierte den 5:2-Sieg. Damit war der 4. Cupsieg der Parndorf perfekt.

„Ein enttäuschender Auftritt von uns, einige waren einfach nicht bereit für diese Aufgabe. Da sieht man dann, wer Qualität hat und wer nicht“, ärgerte sich Neusiedls Sportlicher Leiter Günter Gabriel über die schmerzhafte Finalniederlage. Parndorfs Sportkoordinator Simon Knöbl meinte zum Match: „Ein verdienter Sieg. Wie haben ihnen vor allem im Zentrum die Schneid abgekauft. Neusiedl hatte dann zweite Halbzeit auch keine Spielideen mehr.“