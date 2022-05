Siegendorf und Draßburg im Finale

Werbung

STEINBRUNN - DRASSBURG 1:5. Der Steinbrunner Erfolgslauf im BFV-Cup fand nun im Halbfinale ein Ende. Der Underdog aus der 1. Klasse Nord musste sich dem Regionalligist Draßburg geschlagen geben. Der Matchplan wurde zwar gut umgesetzt, dennoch musste Keeper Lukas Mock schon nach dreizehn Minuten hinter sich greifen: Tobias Szaffich brachte die Gäste in Führung. Die Heimmannschaft ließ sich davon aber nicht beirren und zeigte Moral. Das brachte dann auch den Ausgleich durch Philipp März. In der zweiten Halbzeit ließ Draßburg dann die Kräfte spielen: Per abgefälschtem Schuss brachte Peter Chribik die erneute Führung, nur drei Minuten später war mit dem 1:3 der Deckel drauf fast. Tobias Szaffich durfte dann ein zweites Mal jubeln und in der Nachspielzeit sorgte Mohamed El Rehim für den Endstand und den Finaleinzug der Draßburger. „Ich kann die Mannschaft nur loben. Der Matchplan wurde vor allem in der ersten Halbzeit gut umgesetzt. Am Ende zeigte sich halt dann doch der Klassenunterschied.“, war der Steinbrunner sportliche Leiter dennoch zufrieden mit dem Auftritt. Draßburg-Trainer Thomas Mandl: „Das Ziel war das Erreichen des Endspiels. Die Mannschaft hat das souverän umgesetzt. Kompliment aber auch an die Steinbrunner, die erste Halbzeit sehr gut waren."

DRASSMARKT - SIEGENDORF 2:5. Der Burgenlandligist ließ im zweiten Halbfinale nichts anbrennen. Bis zur Pause lag die Mannschaft von Trainer Marek Kausich schon mit 4:0 voran. „Nach dem Seitenwechsel haben wir dann zwei Gänge heruntergeschaltet, dennoch war es eine klare Geschichte“, ärgerte sich Siegendorfs Sportlicher Leiter Harald Mayer über den zweiten Durchgang. Mann des Spiels war definitiv Philipp Reinisch, der gleich vier der fünf Siegendorfer Treffer erzielte. Pechvogel hingegen war Manuel Haring. Der Defensivspieler, der im Winter verpflichtet wurde, feierte nach seinem Kreuzbandriss sein lang ersehntes Comeback – allerdings war es nur ein Kurzauftritt. In der 77. Minute wurde Haring eingewechselt, nur sechs Minuten später musste er wieder vom Feld getragen werden. „So wie es aussieht hat er sich wieder einen Kreuzbandriss am gleichen Knie zugezogen“, so Mayer. Das Finale steigt nun am Pfingstmontag in Siegendorf. Endspielgegner ist der ASV Draßburg. „Jetzt haben wir unser ,Finale dahoam‘, da zählt für uns nur ein Sieg vor heimischer Kulisse. Alles andere wäre eine Enttäuschung“, meinte Mayer.

STATISTIK

ASV STEINBRUNN – ASV DRASSBURG 1:5 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (13.) Szaffich 1:1 (27.) März 1:2 (57.) Chribik, 1:3 (60.) Mujanovic, 1:4 (79.) Szaffich, 1:5 (90.) El Rehim.

SR: Paukowits (S: Sehr gut/D: Durchschnitt).- Steinbrunn, 300.

Steinbrunn: Mock (88. Milalkovits); Belcar, Mateas Lemut (86. Hegedüs), Odrobena (86. Dörflinger); Troindl, Löwy (72. Belada), Schöttel, Wallentits; Varga, Andreas Lemut, März (86. Rauhofer)

Draßburg: Spanraft; Puchegger, Melezovic, Eichberger, Markovic (80. El Rehim), Chribik; Harrer (61. Csmarich), Szaffich (80. Krenn), Jovicevic (72. Kraus); Mujanovic, Handler

SV DRASSMARKT – ASV SIEGENDORF 2:5 (0:4).-

Torfolge: 0:1 (6.) Jani, 0:2 (10.) Reinisch, 0:3 (26.) Reinisch, 0:4 (42.) Reinisch, 1:4 (76.) Krutzler, 1:5 (79.) Reinisch, 2:5 (82.) Kornfeld.

SR: Orhan (D: gut /S: gut).- Draßmarkt, 200.

Draßmarkt: Oprodovosky; Thomas Pfneiszl, Fuchs (28. Markus Köllerer), Gschirtz; Krutzler (77. Leidl), Zlatarits, Leser (77. Thomas Köllerer), Bader, Kornfeld; Luca Treiber, Nemeth (55. Florian Treiber).

Siegendorf: Gessl; Höller, Bartholomay (46. Stoilov), Niklas Lehner, Zeco; Castellano (77. Haring, 83. Tompte); Bastian Lehner, Ivanovic (63. Secco), Frithum, Jani; Reinisch.