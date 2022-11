Abgesagt! 2022/23 kein Hallenspektakel im Burgenland

Werbung

Der vom SV Forchtenstein veranstaltete Rosalienpokal in der Sporthalle Mattersburg wird am 6. Jänner 2023 über die Bühne gehen. Soviel ist zum jetzigen Zeitpunkt sicher, wenn es um Hallenturniere im Winter geht. Auffallend: Es war bislang kein Selbstläufer für die Organisatoren, das komplette Teilnehmerfeld zusammenzustellen. Ein Trend ist ablesbar.

Oberwart (Thomas Herrklotz, Mitte) und Parndorf (David Dornhackl, l., Lukas Umprecht) waren beim vorerst letzten BFV-Hallenmasters 2020 die Big Player. Am Ende setzte sich Parndorf im Finale mit 4:3 durch. Foto: Ivansich

Immer weniger Klubs haben Interesse daran, an Hallenturnieren teilzunehmen. Noch viel weniger wollen selbst Events organisieren. Neben dem Rosalienpokal wird auch seitens des SV Neuberg ein Turnier angedacht, hier fehlt aber noch der offizielle Stempel drauf. Das war es schon mit geplantem Bandenzauber der Erwachsenen im Burgenland. Selbst wenn sich noch ein weiteres Turnier aufgetan hätte: Der Spielausschuss des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) verständigte sich aufgrund der aktuellen Lage darauf, das BFV-Hallenmasters 2023 abzusagen. Somit gibt es keine vom BFV gelenkte Hallensaison, bei der Vereine Turniere veranstalten, wo dann wiederum für die ersten drei Plätze Qualifikationspunkte vergeben werden. Die Top-Sieben der Quali sind dann beim Finalevent, dem eigentlichen BFV-Hallenmasters, neben dem Titelverteidiger am Start. Gerade das abschließende Turnier, in den 2000er-Jahren bis auf einmal in Neusiedl/See (2004) und einmal in Ritzing (2007) traditionell in der Sporthalle Oberwart ausgetragen, war stets ein erster attraktiver Fußball-Höhepunkt im neuen Jahr. Am 14. Jänner 2023 hätte die 37. Auflage planmäßig stattfinden sollen, nun wurde der Bandenzauber aber zurückgezogen.

Evaluierung ja, Verpflichtung nein

BFV-Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt, der selbst jahrelang das Masters organisierte, zum Status quo: „Das Interesse der Vereine ist einfach zu gering. Unter einer Mindestanzahl von sechs Turnieren macht ein Konstrukt mit einem Ranking und einem Finalturnier keinen Sinn. Deshalb hat sich der Spielausschuss einstimmig auf eine Absage verständigt.“

Gut möglich, dass es das Masters-Konstrukt im bisherigen Sinn künftig gar nicht mehr geben wird. Das letzte Mal fand eine reguläre Hallensaison 2019/2020 statt, 2021 und 2022 wurde Covid-bedingt nicht gespielt. Schmidt: „Es gilt abzuwiegen und zu evaluieren, ob das Masters in der aktuellen Form noch zeitgemäß ist. Eventuell gibt es Varianten im kleineren Rahmen.“ Klubs zu verpflichten hält Schmidt für keine gute Idee: „Ich bin schon lange im Geschäft – das ist schwierig. In der Vergangenheit wurden Vereine für eine Hallen-Landesmeisterschaft zwangsbeglückt. Das war keine Erfolgsgeschichte.“ Vielmehr gelte es, jenen Teams Möglichkeiten zu bieten, die gerne in der Halle spielen. Bis auf weiteres sind freilich trotzdem weiter Turniere möglich, die losgelöst von Masters-Regeln stattfinden. Ein Regel-Korsett im ursprünglichen Sinn gibt es nicht. „Bei den Masters-Qualifikationsturnieren waren etwa keine Gastspieler oder Hobbyspieler erlaubt. Das fällt jetzt weg, die Turnierveranstalter können sich hier gegebenenfalls an eigene Regeln halten.“