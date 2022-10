Ja, nein, vielleicht: Masters-Frage offen

Werbung

36 Mal fand das BFV-Hallenmasters von 1984 bis 2020 statt, nur im Jahr 1988 fiel das überregionale Hallenevent des Fußballverbands aus. Im März 2020 wirbelte nach der bislang letzten Auflage die Covid-Pandemie alles durcheinander – seitdem fand auch das BFV-Masters nicht mehr statt.

Nach zwei Mattscheiben (2021 und 2022) könnte nun im Jänner 2023 die 37. Auflage über die Bühne gehen. Zumindest sollte der Bandenzauber nicht (mehr) an Covid scheitern. Ob das BFV-Hallenmasters am angepeilten Termin (14. Jänner) tatsächlich stattfinden kann, ist aber fraglich. Denn für ein würdiges Finale braucht es auch eine entsprechende Anzahl an Qualifikationsturnieren, um dem Modus gerecht zu werden. Zur Erinnerung: Von Ende November bis Anfang Jänner können Turniere veranstaltet werden – für die Plätze eins, zwei und drei gibt es Quali-Punkte für das Masters. Die besten sieben Mannschaften sind für das Finalturnier qualifiziert, ebenso der Titelverteidiger. Das ist im konkreten Fall der SC/ESV Parndorf, achtfacher Masters-Champion und letzter Sieger im Jahr 2020.

„Noch steht nicht fest, wie viele Turniere im Vorfeld tatsächlich stattfinden würden.“

Wenn das System beibehalten werden soll, dann ist für die anstehende Hallensaison jedenfalls noch völlig offen, ob es das BFV-Hallenmasters geben wird. Karl Schmidt, BFV-Geschäftsstellenleiter: „Noch steht nicht fest, wie viele Turniere im Vorfeld tatsächlich stattfinden würden. Hier gilt es abzuwägen, was Sinn macht und was nicht. Am 7. November tagt unser Spielausschuss, dann soll auch eine Entscheidung fallen, ob wir das angepeilte Masters spielen werden, oder nicht.“

Klar ist, dass im Vergleich zur letzten Qualifikationsphase 2019/2020 nicht mehr alle Veranstalter von damals wieder Bandenzauber anbieten werden. Der vom SC Oberpullendorf organisierte Raika-Cup in der Sporthalle des Sport-Hotel-Kurz etwa, wo zwei Turniere über die Bühne gegangen sind, steigt sicher nicht mehr. Mittlerweile wurde aus der ehemaligen Fußball-Halle im Zuge der Adaptierungen für die Tennisakademie Burgenland eine HardCourt-Tennishalle.

Auch beim SV Oberwart und der SpG Edelserpentin, traditionelle Veranstalter im Südburgenland, winkten die Verantwortlichen für die kommende Winter-Saison bereits ab.

Offen ist, ob Draßburg seinen Hallencup veranstaltet – der langjährige Hallen-Krösus Neuberg will unabhängig eines etwaigen Masters ein Turnier veranstalten. Der Rosalienpokal des SV Forchtenstein in Mattersburg sowie das Kirchfidischer Turnier sind dagegen fix in Planung. Ob letztlich die Anzahl an Hallenturnieren für ein BFV-Masters reicht, oder ob es einzelne Events ohne die Quali für ein großes Finale geben wird, ist aktuell also völlig offen. Fix ist aber schon: Der Status des Hallenfußballs im Burgenland ist während der Pandemie nicht gerade gestiegen.