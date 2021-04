Vorweg die positive Tendenz: Der Mai soll ein Monat werden, in dem in allen Bereichen erste Öffnungsschritte erfolgen werden. Diese Stoßrichtung ist von Regierungsseite bereits angekündigt worden.

Der Haken an der Sache: Wie viel und vor allem wann genau geöffnet wird, das ist zum jetzigen Zeitpunkt im Detail noch nicht öffentlich. Und genau hier liegt das Problem, was eine Fortsetzung der aktuell unterbrochenen Fußball-Meisterschaft betrifft. Es braucht schließlich die Möglichkeit eines vollumfänglichen Mannschaftstrainings, um die festgelegte Vorbereitungsphase von vier Wochen einhalten und in weiterer Folge die noch offenen Spiele der Hinrunde absolvieren zu können.

Hier wird das Zeitfenster enger und enger, schließlich muss, wie das alle Verbände gemeinsam beschlossen haben, die Saison 2020/2021 bis spätestens 4. Juli abgeschlossen sein. Seitens des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) hat sich der Vorstand vergangene Woche darauf verständigt, noch zuzuwarten, solange es theoretisch möglich ist die Hinrunde zu spielen. Nur dann könnte schließlich eine Wertung, sprich Auf- und Abstieg, durchgeführt werden. Präsident Gerhard Milletich: „Der Wille ist da und wir wollen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um nicht annullieren zu müssen.“ Freilich ist dem BFV-Boss bewusst, dass es nur eine sehr kleine Chance gibt, das System tatsächlich noch zeitgerecht hochzufahren.

Innerhalb des Verbands rauchten bereits die Köpfe, was die Fortsetzungsszenarien betrifft. So spielt etwa der Umstand, dass es in manchen Ligen und Klassen noch sechs offene Spieltage abzuarbeiten gilt (Burgenlandliga, 2. Liga Mitte, 1. Klasse Mitte), eine schwierige Rolle. Hier sind nicht alle so nah dran am Ziel wie etwa die Teams der 2. Klasse Mitte, wo in der kleinen Elfer-Klasse neben zwei Nachtragsmatches lediglich zwei Runden fehlen, bis jeder gegen jeden gespielt hat.

Meist stehen neben mehr offenen Runden eben auch noch zusätzliche Nachtragspartien an, die ja auch mit reinverpackt werden müssen. Theoretisch wäre das alles noch machbar, die Pläne dafür gibt es. Dann müsste aber ab 10. Mai ein Mannschaftstraining erlaubt sein, um dann ab 3. Juni, zu Fronleichnam, voll durchzustarten. Für die davor angedachten Nachtragsspiele ab Pfingstmontag wird das Zeitkorsett hingegen schon jetzt zu eng. Einfache Rechnung: Da müsste bereits ab kommenden Montag (26. April) trainiert werden können, wovon wir aber noch weit entfernt sind. Deshalb wiederum wären in weiterer Folge Juni-Wochentags-Schlupflöcher nötig, um jene Teams sozusagen auf gerade zu bekommen, bei denen neben den kollektiv abgesagten Runden zusätzliche Nachträge offen sind. Dabei geht es dann eben nicht nur um sechs, sondern noch um sieben, acht oder im Extremfall gar um neun (Oberpullendorf in der 2. Liga Mitte) Partien, die fehlen.

Karl Schmidt, Geschäftsstellenleiter des BFV. BVZ, BVZ

Wenn bei den Öffnungsschritten allerdings gar erst in der zweiten Maihälfte an ein Training gedacht werden kann, wäre die geballte Ladung an noch offenen Spielen wohl nicht mehr machbar. Nicht zu vergessen ist freilich auch das Verletzungsrisiko bei so geballten Matchpaketen. BFV-Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt: „Da wäre der Punkt erreicht, dass es zu einem Abbruch kommen muss.“ In jedem Fall wolle man jetzt noch die geplanten Schritte der Öffnungskommission abwarten, sehr wohl wissend, dass so auch der Vorwurf im Raum steht, der Verband schiebe eine nötige Entscheidung vor sich her. Milletich: „Wir haben von Beginn an kommuniziert, dass wir eine sportliche Lösung haben wollen, deshalb ist es auch nötig, so lange zuzuwarten. Nicht auszudenken, wenn es tatsächlich noch möglich sein wird zu spielen, wir aber kurz davor abgebrochen haben. Der Zeitpunkt, zu dem eine Annullierung unausweichlich ist, rückt ohnehin näher. Nur ist jetzt nach so langer Wartezeit trotzdem noch ein wenig Geduld nötig, um Klarheit zu erhalten.“

Im Abbruchsfall schon Vorbereitung möglich

Die besagte Klarheit konnte der BFV übrigens schaffen, was die neue Saison betrifft. Der Vorstand beschloss den kollektiven Startschuss für 2021/2022 mit dem Wochenende 30. Juli bis 1. August. Ein Umstand, den BFV-Präsident Milletich positiv hervorstreicht, denn: „So sind wir hier von Beginn weg auf Nummer sicher, weil wir schon im Sommer die Zeit nutzen können, um weitere Spieltage für eine Wertung zu sammeln.“ Die totale Sicherheit gebe es in Covid-Zeiten ohnehin nicht, eine vernünftige Basis wolle man allemal schaffen. Sollte die derzeit unterbrochene Saison nicht fertiggespielt und annulliert werden, wäre dann eben die Vorbereitung auf die neue Meisterschaft ab dem Zeitpunkt eines erlaubten Mannschaftstrainings möglich. Rund zwei Monate sollten den Teams hier zur Verfügung stehen, ehe wieder um Punkte gekämpft wird.

Der BFV-Cup soll zu Beginn der neuen Saison übrigens in der Warteschleife bleiben und erst im Lauf der Saison abgewickelt werden. Ging die erste und zweite Runde im burgenländischen Pokal, dessen Sieger ein Ticket für den ÖFB-Cup erhält, in den vergangenen Jahren stets schon im Zuge der Sommer-Vorbereitung über die Bühne, gilt nun die gesamte Zeitplan-Priorität der Meisterschaft.