Burgenlands Fußballverband: Weichenstellung für die Weichenstellung

In ruhigen, von Kontinuität geprägten, Zeiten hat auch der Wahlausschuss des Burgenländischen Fußballverbands eine vergleichsweise ruhige Aufgabe. Schließlich gilt es, im Vorfeld der – alle vier Jahre stattfindenden – ordentlichen Hauptversammlung einen Vorschlag für die Neubesetzung des Vorstands zu erstellen und etwaige Gegenvorschläge zu berücksichtigen.

Wenn sich ein Führungsgremium kollektiv zur Weiterarbeit entschließt, wird in der Regel der bestehende Vorstand einfach neu nominiert, oder eben nur punktuell adaptiert. Im Vorfeld der kommenden Hauptversammlung am 9. März 2024 könnten aber einige Positionen für die neue Amtszeit ein Fragezeichen sein, angefangen bei der Spitze. Präsident Günter Benkö wird nicht noch einmal antreten, ergo gilt es die Position neu vorzuschlagen. Priorität hat hier der Kreis der bestehenden Vorstandsmitglieder. Auf dieser Ebene können sich Interessenten in Position bringen. Benkö selbst glaubt, dass sich aus dem bestehenden Gremium jemand bereit erklärt, als Präsidentschaftskandidat anzutreten. „Ich bin guter Hoffnung“, sagt der Noch-BFV-Boss. Allerdings haben sich die Zeichen längst verdichtet, dass tendenziell niemand aus dem inneren Kreis zur Verfügung stehen wird. Bei den potenziellen Interessenten fiel in der Vergangenheit etwa auch der Name von Vizepräsident Wolfgang Rebernig. Dieser stellte gegenüber der BVZ klar, eine diesbezügliche Kandidatur für sich auszuschließen.

Falls es so wäre, dass kein Vorstandsmitglied für die Funktion an der Spitze kandidieren wird, müsste eine externe Person für das Präsidenten-Amt vorgeschlagen werden. Mehr noch: Ebenso wird hinter vorgehaltener Hand gemunkelt, dass auch gar nicht alle Vorstandsmitglieder als Kandidaten für die neue Periode antreten wollen. Es könnte also einiges zu tun geben, um einen fundierten neuen Vorschlag zu erarbeiten.

Alfred Kollar und Georg Pangl motiviert, Christian Illedits geehrt

Zudem könnten dann weitere externe mögliche Präsidentschafts-Kandidaten zur Wahl stehen, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt werden. ASKÖ Burgenland-Präsident Alfred Kollar etwa hat seine Ambitionen bereits bestätigt. Er will mit einer eigenen Liste antreten. Die für die Zulassung nötige Unterstützung von mindestens zehn Prozent der BFV-Vereine sollte hier keine Hürde darstellen. Fußballexperte Georg Pangl zeigt ebenfalls Interesse am Präsidenten-Amt. Und auch Christian Illedits, Kollars Vorgänger als ASKÖ Burgenland-Boss sowie Präsident des ASV Draßburg, wurde in der Szene bereits als potenzieller Kandidat genannt. Illedits zeigte sich auf Nachfrage geehrt, dass er hier Thema sei, verfolge das Geschehen auch interessiert, eine eigene externe Kandidatur sei aber nicht geplant.

Seitens des Wahlauschusses drängt jedenfalls die Zeit. Bis Ende des Jahres sollte ein Vorschlag feststehen, um im Vorfeld der nötigen Gruppensitzungs-Einladungen die Fristen einzuhalten und den Vorschlag bekanntzugeben. Damit hier die Arbeit überhaupt aufgenommen werden kann, braucht es aber einmal die finale Besetzung des Wahlausschusses. Vier Positionen sind mit den drei Gruppenobmännern und dem Ligaobmann fix (siehe Infobox), eine weitere Person aus dem Vorstand wird noch nominiert – das soll am Dienstag bei der Vorstandssitzung erfolgen.

Sportliche Leitung ist ebenfalls Thema der Vorstandssitzung

Ebenso auf der Agenda steht das Thema „Sportliche Leitung“. Die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Hans Füzi ist abgelaufen, nun stehen bei den verbliebenen Kandidaten noch Hearings an. Eine Entscheidung über die weitere Vorgehensweise soll ebenfalls bei der Vorstandssitzung fallen.