BFV-Cup: Draßburg mit Problemen bei Pflichtsieg

Oberpullendorf - Draßburg 2:3. Beim Favoriten aus Draßburg mischte Trainer Michael Porics die Aufstellung ordentlich durcheinander und gab auch ein paar jungen Talenten die Chance sich zu beweisen. In der ersten Halbzeit brachte Tizian Marth die Gäste schon nach zehn Minuten planmäßig in Führung. „Danach hätten wir den Sack frühzeitig zumachen müssen, haben aber zu viele Chancen vergeben. Zudem war auch der Platz durch den Regen tief. Auch nach dem 3:1 haben wir es wieder unnötig spannend gemacht“, ärgerte sich Porics. Die Hausherren kamen durch Meik Bauer zum 1:1 (63.). Ein Doppelschlag von Alex Sinabel (72.) und Matej Sabados (74.) sollte die Vorentscheidung bringen. Doch Julian Ribaritsch brachte den SCO noch auf 2:3 heran (82.), es sollte dann gar dramatisch werden: In der 88. Minute hielt Draßburg-Keeper Bernd Aineter einen Elfer von Zsolt Weigerding. Die letzte große Chance vergaben die Hausherren in der Nachspielzeit nach einem missglückten Rückpass, abermals klärte Aineter im Eins-gegen-Eins (92.).

SC Oberpullendorf – ASV Draßburg 2:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (10.) Marth, 1:1 (62.) Bauer, 1:2 (72.) Sinabel, 1:3 (74.) Sabados, 2:3 (83.) Ribaritsch. SR: Luef.- Fenyös-Stadion, 250. Oberpullendorf: Puporka; Salihovic (46. Blazovich), Weigerding, Berlakovich (46. Peter Hofer), Fasching; Ribaritsch; Bagi (46. Fischer), Reiter, Batizi-Pócsi (46. Andreas Hofer); Bauer, Molnar (46. Sturm). Draßburg: Aineter; Grubesic (46. Sinabel), Schuster, Pester (77. Blazevic), Straube (46. Toth); Pointner, Muratcehajic; Marth, Krutzler (63. Schimandl), Meier (63. Nikolic); Sabados.