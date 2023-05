BFV-Cup-Halbfinale: Elfer-Krimi ging an Parndorf

PINKAFELD - PARNDORF 2:2; 4:5 IM ELFMETERSCHIESSEN. Am Mittwoch stand ein im burgenländischen Amateurfußball wichtiger Termin auf dem Programm: Das BFV-Cup-Halbfinale ging an zwei rot-goldenen Standorten über die Bühne! In Bad Sauerbrunn gastierte der Regionalligist Neusiedl und die Seestädter waren nach hartem Kampf mit einem 3:1-Auswärtssieg der erste Finalist des Jahres 2022/23. Beim zweiten Aufeinandertreffen war der Schauplatz Pinkafeld und die südlichen Hausherren, die noch am letzten Freitag im Nordburgenland mit 1:4 verloren, maßen dem Semifinale unglaubliche hohe Wichtigkeit bei. Und das sah man auch von Minute eins an, denn der südliche Traditionsverein legte bei starkem Wind furios los und ließ die Gäste überhaupt nicht ins Spiel kommen. Schon früh gab es eine Eckball-Serie, einige gute Umschaltmomente und Chancen von David Korherr, Christoph Saurer oder Lukas Wenninger. Die Parndorfer hatten dem aggressiven und aktiven Anlaufen des SCP kaum etwas entgegenzusetzen und so war es nur eine Frage der Zeit, ehe der steirische „Bomber“ Korherr die Führung erzielte. Auch auf das 2:0 mussten die heimischen Fans nicht lange warten, denn nach einer Gäste-Ecke schalteten die Mannen von Benni Posch überragend um, liefen fast mit drei Mann auf SC-Goalie Jan Slovenciak zu, Korherr bediente Saurer optimal und der Edelzangler stellte auf 2:0.

Konträre zweite Halbzeit: Parndorf plötzlich da

In den zweiten 45 Minuten änderte sich das Geschehen dann. Die Gäste wachten auf und Lukas Umprecht traf nach einem schnell abgespielten Freistoß zum Anschluss. Auch auf den Ausgleich musste die Elf von Wolfgang Fischer nicht lange warten, denn Marius Charizopulos war keine zwei Minuten später zur Stelle und machte das 2:2. Eine intensive Schlussphase war die Folge - Möglichkeiten auf beiden Seiten inklusive. Den Matchball vergab Matus Mikus in den Schlussminuten. So bat Schiri Fatih Tekeli nach über 90 Minuten zum entscheidenden Elfmeterschießen. Und dort hatte Parndorf das bessere Ende für sich, denn der Tabellenzweite der Burgenlandliga verschoss keinen Strafstoß, während beim SCP Martin Aus Der Schmitten an Slovenciak scheiterte. So freut sich der SC/ESV am Montag, dem 28. Mai, zuhause auf ein besonderes Endspiel. Dort geht es gegen den langjährigen Kontrahenten aus Neusiedl!

Pinkafeld-Trainer Benjamin Posch: „Ich bin einfach nur stolz darauf, was die Jungs gezeigt haben. Für mich wären wir auch der verdientere Cup-Finalist gewesen, aber natürlich auch hohen Respekt und Gratulation an Parndorf. Vom Auftritt meiner Mannschaft war ich dennoch beeindruckt.“

STATISTIK:

SC HERZ PINKAFELD - SC/ESV PARNDORF 1919 2:2 (2:0), 4:5 IM ELFMETERSCHIESSEN.-

Torfolge: 1:0 (27.) Korherr, 2:0 (38.) Saurer, 2:1 (62.) Umprecht, 2:2 (65.) Charizopulos.

Elfmeterschießen: 1:0 Saurer; 1:1 Umprecht; 2:1 Röhrling; 2:2 Felix Wendelin; 3:2 Wenninger, 3:3 Charizopulos; Aus Der Schmitten verschossen; 3:4 Mikus; 4:4 Korherr; 4:5 Weber.

SR: Fatih Tekeli.- ProfiBox-Arena, 140.

Pinkafeld: Andi Diridl; Nagy, Luif (46. Seidl), Nyirö, Reiter, Waldherr (80. Aus Der Schmitten); Pahr, Kracher (83. Röhrling); Saurer; Wenninger, Korherr.

Parndorf: Slovenciak; Dornhackl, Trimmel, Felix Weinhandl, Linhart (62. Puster); Weber, Charizopulos; Umprecht, Hauser; Sulc (46. Thüringer), Mikus.