Cup: Pinkafeld zog souverän ins Viertelfinale ein

Großpetersdorf – Pinkafeld 0:4. Am Dienstagabend eröffneten der SV Großpetersdorf und der SC Pinkafeld die dritte Runde im BFV-Cup. Und der Landesligist gab sich beim 2. Liga-Klub keine Blöße. Mit einem 4:0-Sieg zogen die Pinkafelder souverän ins Viertelfinale ein, bereits zur Halbzeitpause war alles entschieden.

Die Mannschaft von Lukas Halwachs trat quasi in Bestbesetzung an. Nach zwölf Minuten war es dann Lukas Wenninger, der auf 1:0 stellte. Nur drei Minuten später erhöhte Christoph Saurer auf 2:0. David Korherr (30.) und abermals Wenninger (42.) machten in Folge rasch alles klar.

Trainer Halwachs war zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft: „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir super gespielt. Es bestand nie die Gefahr, dass wir nicht weiterkommen, im Gegenteil hätten wir noch höher gewinnen können.“ Großpetersdorfs Obmann Harald Schneller erklärte: „Der frühe Doppelschlag hat uns schnell die Hörner gezogen, ehe es dann nach der Pause relativ passabel war.“

Weiter geht es im Cup in der kommenden Woche (siehe unten). Das Viertelfinale mit Pinkafeld steigt dann im nächsten Jahr – voraussichtlich am Ostermontag 2024.

Statistik

SV Elektro Unger Großpetersdorf - SC Herz Pinkafeld 0:4 (0:4).- Torfolge: 0:1 (12.) Wenninger, 0:2 (15., Elfmeter) Saurer, 0:3 (30.) Korherr, 0:4 (42.) Wenninger. SR: Divkovic.- Elektro Unger-Arena, 150.

Großpetersdorf: Tuba; Tiefengraber, Fisli (46. Gottfried), Tiba, Hetyei (46. Steinbauer); Resner, Unger (62. Klobosits), Giber (46. Appenzeller), Sagmeister (46. Gabriel), Hötschl; Wurglits.

Pinkafeld: Andreas Diridl; Radvanyi, Nyirö (62. Kirnbauer), Röhrling (76. Tripamer); Kracher; Wohlmuth, Saurer (46. Pahr), Reiter, Waldherr (62. Stefan Diridl); Korherr (76. Kottuscheck), Wenninger.

Weitere Spiele der 3. Runde: SpG Parndorf/Neudorf Juniors – ASV Draßburg (24. Oktober, 19 Uhr), SC Bad Sauerbrunn – ASV Siegendorf (25. Oktober, 19.30), SK Pama – SV Leithaprodersdorf (26. Oktober, 15), SV Draßmarkt – SV Oberwart (18. November, 14).

Noch ausstehende Spiele der 2. Runde: FC St. Andrä – SC/ESV Parndorf (25. Oktober, 19), ASV St. Martin/Raab – SpG Edelserpentin (26. Oktober, 15), SK Unterschützen – ASKÖ Rotenturm (26. Oktober, 15).