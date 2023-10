Großpetersdorf und Pinkafeld eröffnen die dritte Runde im Cup

Großpetersdorf - Pinkafeld; Dienstag, 19 Uhr: Es ist der Startschuss zur dritten Runde im BFV-Cup, den Pinkafeld und Großpetersdorf am Dienstag geben. Das Spiel wurde vom eigentlichen Termin am 26. Oktober vorgezogen - somit heißt es schon neun Tage vorher Cup-Fight in Großpetersdorf.

Ein Duell zweier Traditionsvereine läutet also die finale Phase ein. Für Pinkafeld gab es schon in Runde zwei ein ähnliches Spiel, als man beim SV Neuberg zu Gast war. Trainer Lukas Halwachs erinnert sich noch an das knappe Weiterkommen dort: „Wie schwer es im Cup ist, wurde uns in Neuberg bewiesen. Deswegen werden wir mit vollem Fokus ins Spiel gehen. Wir nehmen den Cup sehr ernst und wollen auf jeden Fall weiterkommen.“

Zur Erinnerung: Die Pinkafelder mussten dort kurz vor Ende des Spiels den Gegentreffer zum 1:2 hinnehmen, glichen aber prompt aus. Im darauffolgenden Elfmeterschießen war man ebenfalls mit einem Bein bereits aus dem Bewerb ausgeschieden, schaffte am Ende aber doch noch das Weiterkommen.

Die Großpetersdorfer nahmen in der vergangenen Runde die Hürde Eberau. Mit Pinkafeld wartet auf Obmann Harald Schneller und seinen Verein nun ein höherklassiger Gegner. Schneller erklärte im Vorfeld: „Für uns hat die Liga Priorität, was nicht heißt, dass wir uns nicht auf dieses Match freuen.“

Die weiteren Spiele der dritten Runde sowie zwei aus südlicher Sicht noch ausstehende Spiele der zweiten Runde (St. Martin - Edelserpentin, Unterschützen - Rotenturm) steigen am 26. Oktober.