Wahl des neuen Vizepräsidenten der Gruppe Mitte: Vereine sind am Zug

Werbung

Nun wird also, so will es die getroffene Entscheidung des Vorstands, eine Gruppe-Mitte-Sitzung ausgeschrieben – der genaue Termin (in den kommenden Wochen) soll zeitnah fixiert werden. Spät, aber doch, soll dann die Wahl stattfinden. Zu besetzen gilt es die seit mittlerweile Ende September offiziell verwaiste Position des Vizepräsidenten der Gruppe Mitte. Da wurde der im Sommer ausgesprochene Ausschluss des (mittlerweile verstorbenen) Ex-Vizepräsidenten Ernst Wild aus dem Vorstand im Zuge einer außerordentlichen Hauptversammlung bestätigt.

Seitdem besteht ein Vakuum – nicht im Zuge der operativen Handlungsfähigkeit, sondern vor allem im Zuge der Außendarstellung. Jede der drei Gruppen hat ein Mandat für die Stellvertretung – aus dem Norden ist das Robert Wieger, aus dem Süden Konrad Renner. Und die Gruppe Mitte? Hier war bis dato nicht klar, ob ein vorgeschlagener Kandidat seitens des dafür zuständigen Ausschusses nominiert und kooptiert wird, oder ob doch eine Wahl durchgeführt werden soll.

Harald Schermann wurde vom Ausschuss vorgeschlagen. Foto: zVg

Der besagte Kandidat des Gruppenausschusses stand mit BFV-Schriftführer Harald Schermann schon längere Zeit fest. Das untermauerte der Ausschuss auch noch einmal am vergangenen Dienstag – und schlug eben den aus Mannersdorf stammenden Direktor-Stellvertreter der Wirtschaftskammer Burgenland und WIFI-Institutsleiter im Zuge einer Vorstandssitzung als neuen Vizepräsidenten vor. Josef Grössing wäre dann laut Vorschlag aus dem Gruppenausschuss als Mitte-Vertreter und neuer Schriftführer bestellt worden, damit die Gruppe Mitte auch weiterhin quantitativ gleich stark vertreten ist im Führungsgremium.

Bestehende Frist für etwaige weitere Kandidaten

Wolfgang Rebernig wird von einigen Gruppe-Mitte-Klubs forciert. Foto: zVg

Auch wenn die Bestellung des Mitte-Vizepräsidenten an sich Sache der Gruppe ist, sprach sich der Vorstand trotzdem klar für eine andere Vorgehensweise aus. Hintergrund: Der in Draßmarkt lebende Rechtsanwalt Wolfgang Rebernig genießt die Unterstützung einiger Vereine, die ihn als Kandidat vorschlagen. Zwei Kandidaten erfordern aber eben eine Wahl durch die Gruppe, um Klarheit zu schaffen. Und selbst wenn jemand zurückziehen sollte und es nur eine Person zur Wahl geben würde: Entscheiden werden trotzdem die 45 Vereine, die den Kandidaten per Mehrheitsbeschluss dann krönen sollen.

Die ausgeschriebene Sitzung wird eine entsprechende Vorlaufzeit und eine darin vorgegebene Frist haben, in deren Rahmen – analog zum formalen Prozedere einer Hauptversammlung – auch weitere Anträge für Kandidaten eingebracht werden können. Voraussetzung ist die Unterstützung von mindestens zehn Prozent der Mitte-Vereine.

Theoretisch wäre es dann übrigens auch noch bei der Sitzung selbst möglich einen Kandidaten aus dem Hut zu zaubern – hier bräuchte es allerdings vor Ort schon eine Zweidrittelmehrheit, damit der Antrag einmal behandelt wird. Gruppenobmann Gerhard Kornfeind, er ist auch Vorsitzender des Gruppenausschusses, sagt: „Von den Statuten her ist das jetzt die sauberste Lösung, vor allem wenn es nicht nur einen vom Ausschuss vorgeschlagenen Kandidaten gibt. Ich war schon im Herbst dafür, dass wir dieses Thema rasch unter Dach und Fach bringen. Deshalb ist es mir auch jetzt wichtig, dass wir zeitnah zu einer Entscheidung kommen und dann wieder möglichst geeint weiterarbeiten können.“

Im Herbst 2023 stehen die 100-Jahr-Feierlichkeiten an, auch deshalb sei da keine Zeit mehr zu verlieren. Groß gewählt (BFV-Präsident, Vorstand) wird ohnehin schon bald wieder. Im März 2024 folgt die nächste BFV-Hauptversammlung, dann könnten die Karten überhaupt völlig neu gemischt werden. Aber das ist eine andere Geschichte.