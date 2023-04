25:13 - Wolfgang Rebernig neuer BFV-Vizepräsident der Gruppe Mitte

Werbung

Drei Vizepräsidenten aus den drei Gruppen sind im BFV-Vorstand vertreten. Jener der Gruppe Nord ist Robert Wieger, jener der Gruppe Süd Konrad Renner. Die Gruppe Mitte hat seit geraumer Zeit keinen Vizepräsidenten. Bei der Hauptversammlung 2020 wurde Ernst Wild gewählt, der langjährige (und mittlerweile verstorbene) Draßburg-Obmann wurde im Sommer 2022 aber per Umlaufbeschluss aus dem BFV-Führungsgremium ausgeschlossen. Hintergrund war eine Causa in Bezug auf Meldepflicht betreffend möglicher Spielmanipulation - die BVZ berichtete. Der besagte Ausschluss wurde dann, aufgrund einer Berufung, im Zuge einer außerordentlichen Hauptversammlung am 20. September bestätigt.

Seitdem war das Thema schwelend. Erst verständigte sich der Gruppenausschuss auf BFV-Schriftführer Harald Schermann als zu kooptierenden Nachfolger. Ganz so einfach war die Sache dann nicht, zumal abgesehen davon fünf Vereine auch Wolfgang Rebernig als externen Kandidaten vorschlugen - Schermann aber auch klargestellt hatte, für keine Wahl zur Verfügung zu stehen. Das Thema zog sich in die Länge, ehe die Entscheidung folgte, im Zuge einer Gruppensitzung zu wählen. Rebernig war als Kandidat soweit klar, als neuer Kandidat des Gruppenausschusses wurde der Bad Sauerbrunner Gerald Klikovits nominiert.

Diese beiden Herren standen bei der Sitzung im Gemeindezentrum Raiding zur Wahl, bei der Vertreter von 38 der 45 Gruppe Mitte-Vereine dabei waren. Am Ende machte der in Draßmarkt lebende Rechtsanwalt Wolfgang Rebernig mit 25 Stimmen das Rennen - Klikovits erhielt 13 Stimmen.

„Sämtliche Vereinsvertreter können mich anrufen, damit ich weiß, wo der Schuh drückt.“ Wolfgang Rebernig

„Wenn ich mich einer Wahl stelle und mich dann nicht freue gewählt zu werden, wäre ich fehl am Platz. Ich habe zwar gewusst, welche Vereine mich unterstützen, konnte unter den 38 Vereinen den Ausgang aber gar nicht prognostizieren. 25 Stimmen sind ein sehr respektables Ergebnis“, sagte der Neo-BFV-Vizepräsident Rebernig in einem ersten Statement gegenüber der BVZ. Im gleichen Atenzug stellte der Jurist aber auch klar: „Da bin ich definitiv für alle Vereine. Ich habe natürlich angeboten, dass mich sämtliche Vereinsvertreter anrufen können, damit ich auch weiß, wo der Schuh drückt.“

Wichtig sei, wie Rebernig ebenso sagte, dass durch die Nachbesetzung des BFV-Vizepräsidenten der Gruppe Mitte auch im Verband nun „Stabilität hergestellt“ ist. „Fakt ist: Es geht um die Vereine.“ Für die wolle er nun in seiner neuen Funktion eintreten.

BFV-Präsident Günter Benkö: „Gratulation an Wolfgang Rebernig - wir akzeptieren das Ergebnis im vollsten Ausmaß.“

Seitens der Verbands-Führungsspitze sagte BFV-Präsident Günter Benkö in seiner Reaktion zur Wahl: „Gratulation an Wolfgang Rebernig. Wir akzeptieren das Ergebnis im vollsten Ausmaß.“ Zufrieden zeigte sich Benkö vor allem auch, dass das Thema nun erledigt sei, denn: „Ich habe auch schon in der Vergangenheit immer festgehalten, dass es Sache der Gruppe Mitte ist hier eine Entscheidung zu treffen. Das wird nicht der Vorstand machen. Ich habe aber trotzdem auch stets gesagt, dass wir aufpassen müssen, der Gruppe Mitte bei diesem Prozedere nicht das Recht auf Mitsprache zu nehmen.“ Dass sich die Causa in die Länge gezogen habe, sei freilich nicht optimal gewesen, Benkö betonte aber, dass hier primär die Gruppe Mitte am Zug gewesen ist. Und: „Bei der letzten Vorstandssitzung war ich dann derjenige, der gesagt hat, dass jetzt Schluss mit lustig ist und es in der Gruppe Mitte Wahlen geben muss.“

Die veranlasste Gruppenobmann Gerhard Kornfeind schließlich, mittlerweile ist das Thema erledigt. Auch für Benkö, der sagt: „Wir haben nun eine Lösung und das passt jetzt auch so.“ Den Umstand, dass Wolfgang Rebernig in der Vergangenheit bei gewissen Themen auch als klarer Kritiker von Entscheidungen des BFV-Vorstands auftrat - etwa dem geplanten Zwangsabstieg bei zu viel Reserve-Absagen oder dem Ausschluss von Ernst Wild - wollte Benkö gar nicht bewerten. „Wolfgang Rebernig wird nun Teil des Vorstands sein, er wird aber sicher nicht die Welt des BFV-Vorstands verändern. Wir werden sachlich und fachlich zusammenarbeiten.“

Schließlich ist Rebernig, neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt auch Sport- und Vereinsombudsmann des Burgenlands und spezialisiert auf Vereinsrecht, ein ausgewiesener Experte. Der bislang von außen die Vorgänge bewertete und nun künftig eben innerhalb des BFV tätig sein wird. Dort will der Wahl-Draßmarkter aber ganz sicher etwas bewegen, denn: „Es geht um die Vereine. Die erwarten sich eine Veränderung.“