BFV: Außerordentliche Hauptversammlung in der Causa Ernst Wild!

Werbung

Dieser wurde nach einer vom ÖFB ausgesprochenen Sperre aufgrund einer Verletzung der Meldepflicht in Bezug auf Spielmanipulation vom BFV-Vorstand aus dem Führungsgremium ausgeschlossen - und legte Berufung ein. Nun kommt es tatsächlich zum Showdown. Im Zuge einer außerordentlichen Hauptversammlung, die am 20. September in Markt St. Martin steigt, soll entschieden werden, ob der BFV-Beschluss bestätigt oder aufgehoben wird.

Seit geraumer Zeit zieht sich ein durchaus polarisierendes Thema dezent im Hintergrund durch den Fußballalltag beim Burgenländischen Fußballverband (BFV). Stichwort Ernst Wild. Der BFV-Vizepräsident und Obmann von Ostligist ASV Draßburg wurde vom ÖFB, konkret vom Komitee für Cup-Bewerbe, im Juli und August für insgesamt zwei Monate, eines davon bedingt, für sämtliche Funktionen im ÖFB gesperrt.

Zur Last gelegt wurde Wild dabei die Verletzung der Meldepflicht im vergangenen Herbst in Bezug auf Spielmanipulation. Doppelt prekär mutet das Thema deshalb an, da in der Zwischenzeit mittlerweile der Wettskandal rund um Spiele der Regionalliga Ost (auch Cup-Partien sollen dabei gewesen sein) ans Tageslicht kam und die Öffentlichkeit beschäftigte. Die Ermittlungen laufen, ebenso wie Anklagen gegen potenzielle Täter. Dementsprechend hochsensibel ist die Thematik.

Auf Nachfrage bestätigte der ÖFB gegenüber der BVZ Anfang Juli jedenfalls wie folgt: „Ernst Wild wurden vom Komitee für Cup-Bewerbe – mittlerweile rechtskräftig – gesperrt, zumal er trotz Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Spielmanipulationsskandal der RLO, keine Meldung an den zuständigen Verband erstattet und damit gegen § 115a RPO verstoßen habe. Festzuhalten ist, dass Herrn Wild die Manipulation von Spielen beziehungsweise eine Beteiligung daran nicht zum Vorwurf gemacht wurde.“

Wild selbst rechtfertigte sich in diesem Zusammenhang damit, dass er nach einem Ostliga-Spiel Gerüchte gehört habe. "Daraufhin habe ich unseren Anwalt kontaktiert, der gemeint hat, dass ich diesbezüglich ein Protokoll erstellen soll.“ Das tat Wild auch und sendete es an den Anwalt, nicht aber an die zuständigen Verbände. „Weil es eben nur Gerüchte waren, und das wird mir jetzt vorgeworfen, nicht gemeldet zu haben“, so Wild im Juli.

Keine Entscheidung im Hintergrund, daher wird nun in aller Öffentlichkeit abgestimmt

Der BFV-Vorstand reagierte in weiterer Folge und entschied mehrheitlich den Ausschluss von Wild aus dem Vorstand. Die BFV-Erklärung zum Thema: "Vom BFV-Vorstand war sohin eine Entscheidung zu treffen, ob dieses Fehlverhalten als unehrenhaftes Verhalten des Vizepräsidenten Ernst Wild zu qualifizieren ist, welches dessen Ausschluss aus dem Vorstand des BFV indiziert bzw. rechtfertigt. Spielmanipulationen treffen den Fußballsport in seinem Kern und letztlich in seiner Existenzberechtigung, sodass alle Beteiligten größtes Interesse an der Unterbindung von Spielbeeinflussungen haben müssen. Aus diesem Grund sieht die ÖFB-Rechtspflegeordnung eine Meldepflicht bei Verletzungen des Fairplay-Gedankens vor, damit die zuständigen Gremien frühzeitig reagieren können.

Es entspricht einerseits dem Selbstverständnis der Führungsgremien des BFV und ergibt sich andererseits insbesondere aus der Verantwortung der gewählten Funktionäre den Vereinen gegenüber, dass die Vorstandsmitglieder das Ansehen des Verbandes zu wahren haben und auch eine Vorbildfunktion zu erfüllen haben, die über die Vermeidung von Straftatbeständen weit hinausgeht.

Durch das Fehlverhalten des Herrn Vizepräsidenten Ernst Wild in dem äußert sensiblen Bereich der Spielmanipulationen und deren Verhinderung ist die Reputation des Burgenländischen Fußballverbandes geschädigt worden. Um einen weiteren Verlust der Vertrauens- und Glaubenswürdigkeit des BFV durch das von Ernst Wild gesetzte unehrenhafte Verhalten hintan zu halten, ist auf die äußert strenge Maßnahme des Ausschlusses zurückgegriffen worden."

Eben dagegen legte Wild Berufung ein, um rechtlich gegen den ausgesprochenen Ausschluss vorzugehen. Die notwendige vorgegebene Beschlussebene ist nun allerdings eine weit öffentlichere, als lediglich das BFV-Vorstandsgremium. Darum berief der BFV eine außerordentliche Hauptversammlung ein, die am 20. September im Gasthaus Muschitz in Markt St. Martin stattfinden wird. Dabei ist dann eine Entscheidung zu treffen, ob der Beschluss aufgehoben oder bestätigt wird. Der Ball liegt also bei den burgenländischen Vereinen. Eine einfache Mehrheit bei genau dieser Frage reicht. Die Einladungen sind bereits bei den Klubs.

Wild: "Blicke der Hauptversammlung gelassen entgegen"

Ernst Wild, der als Obmann des ASV Draßburg seit Anfang August wieder offiziell aktiv sein kann, der aber eben als BFV-Vizepräsident nach wie vor ausgeschlossen ist, sagt im Vorfeld der Hauptversammlung: "Die Berufung gegen den Ausschluss ist längst erfolgt. Ich blicke der Veranstaltung und der Abstimmung gelassen entgegen."

Wie es im Fall einer Aufhebung des Beschlusses in der Praxis weitergehen wird, steht freilich auf einem anderen Blatt. Wild wäre dann wieder regulär BFV-Vizepräsident und Vorstandsmitglied. Für eine normale Fortführung der Zusammenarbeit innerhalb des Führungsgremiums ist aber offensichtlich zu viel Porzellan zerschlagen worden. Dieses Thema könnte dann freilich spannend werden.

BFV: "Geht darum, ob Seriosität und Integrität eines Verbandes in Misskredit gezogen wird"

Seitens des Burgenländischen Fußballverbands, an der Spitze mit Präsident Günter Benkö, gibt es jedenfalls einen klaren Zugang: "Die Hauptversammlung hat aufgrund der von Herrn Vizepräsidenten Ernst Wild durch seinen Rechtsanwalt eingebrachten Berufung zu entscheiden, ob der Beschluss des BFV-Vorstandes bestätigt oder aufgehoben wird.

Dabei geht es nicht um die Frage, ob Herr Vizepräsident Ernst Wild eine Meldepflicht im Zusammenhang mit Spielmanipulationen schuldhaft verletzt hat. Diese Frage hat das ÖFB-Komitee Cup bereits rechtskräftig bejaht.

Es geht um die Frage, ob ein von einem ÖFB-Gremium mit einer Funktionssperre bestrafter Vizepräsident des BFV mit der Fortsetzung seiner Funktion dem Ansehen des Verbandes schadet, ob die Seriosität und Integrität eines Verbandes bzw. eines Verbandsvorstandes dadurch in Misskredit gezogen werden.

Die große Mehrheit des Vorstandes hat eine klare Antwort darauf gefunden."

Beschluss-BFV-Vorstand_Ernst Wild_14.07.22.pdf (pdf)

Ernst Wild_Berufung RA Mag. Jodlbauer_29.07.22.pdf (pdf)