BFV: Eine Ausschreibung und die heikle Frage des Zeitpunkts

Seit 1. September ist die Stelle Sportkoordinator/Sportkoordinatorin für die Leitung der Abteilung Sport im BFV offiziell ausgeschrieben. Der Burgenländische Fußballverband ist somit offiziell auf der Suche für die Nachfolge von Hans Füzi, der am 30. Oktober 65 Jahre alt wird und danach in Pension geht - die BVZ berichtete bereits ausführlich.

So weit, so klar. Im Kontext des großen Ganzen rund um den Burgenländischen Fußballverband hat die nun in Gang gebrachte Ausschreibung aber auch durchaus zu, sagen wir einmal, Irritationen geführt. Hintergrund ist die bevorstehende Wahl des BFV-Präsidenten Anfang März 2024.

Hier wird es einen Wechsel an der Spitze geben, weil Noch-Verbandsboss Günter Benkö nicht mehr antreten wird. Ein zu bestellender Wahlausschuss des BFV wird zeitgerecht im Vorfeld der Wahl einen Verbandsvorschlag für das Präsidentenamt erarbeiten. Das Primärrecht auf eine Kandidatur hat, wenn man so will, ein Mitglied aus dem Vorstand. Es obliegt jedenfalls dem Ausschuss hier eine geeignete Person vorzuschlagen.

Parallel können sich externe Kandidaten, so sie nicht vom Wahlausschuss offiziell als Kandidat vorgeschlagen werden, über die jeweilige Gruppe in Position bringen. Interesse an einer Kandidatur bekundet haben bereits ASKÖ Burgenland-Präsident Alfred Kollar sowie Fußballexperte Georg Pangl, mittlerweile selbstständig und davor unter anderem viele Jahre als Bundesliga-Vorstand und Generalsekretär der European Leagues aktiv.

Sie müssten dann in zumindest einer der drei vor der Hauptversammlung durchgeführten Gruppensitzungen (Süd, Mitte, Nord) als Wahlvorschlag eingebracht und mehrheitlich gewählt werden, um schon im Vorfeld regulär zur Hauptversammlung als Kandidaten zugelassen zu sein.

Pangl: „Im Sinne der Sache finde ich das nicht gut“

Beide stehen offen zu ihren Kandidatur-Plänen und kommunizieren auch ebenso offen, den BFV strukturell auf Vordermann bringen zu wollen. Dass wenige Monate vor der Präsidenten-Wahl am 9. März die sportliche Leitung neu fixiert wird, haben beide potenzielle Kandidaten mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Mit Hans Füzi geht der Sportliche Leiter in Pension, im Oktober 2024 wird ihm Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt, verantwortlich für die Geschäftsführung in der Zentrale am Hotterweg in Eisenstadt, folgen.

Georg Pangl etwa sagt hier: „Wer auch immer neuer Präsident des BFV werden sollte. Hier sollte man schon die paar Monate zuwarten, um der neuen Person an der Spitze die Chance zu geben, sich bei den Positionen Sportdirektor und Geschäftsführer einbringen zu können. Im Sinne der Sache finde ich das nicht gut, so knapp davor eine so wichtige Entscheidung zu treffen.“

Kollar: „Meine Freude hat sich in Grenzen gehalten“

Ähnlich sieht es Alfred Kollar: „Meine Freude hat sich in Grenzen gehalten, als ich davon erfahren habe. Egal, wer neuer Präsident wird: Man muss sich dann mit Entscheidungen, die unmittelbar davor getätigt wurden, abfinden. Aus meiner Sicht wäre es ideal gewesen, übergangsmäßig Lösungen zu finden und diese beiden wichtigen Schlüsselpositionen offen zu lassen. Der nun angepeilte Zeitpunkt einer fixen Bestellung ist suboptimal, um es vorsichtig auszudrücken.“ Die beiden Interessenten auf den Präsidenten-Stuhl des BFV sind mit ihrer Meinung nicht alleine, immer wieder wird der Zeitpunkt der Bestellung so kurz vor der Präsidentenwahl als falsches Signal angeführt.

Benkö: „Länger zuwarten war kein Thema“

Beim BFV selbst versteht man die potenzielle Aufregung rund um den Zeitpunkt der Bestellung nicht. Präsident Günter Benkö etwa stellt fest, dass „dieses Thema im Vorstand stets so besprochen und zur Kenntnis genommen“ wurde. Kritik am aktuellen Vorgang kann Benkö nicht nachvollziehen. „Wir mussten bis spätestens Beginn September ausschreiben, das haben wir getan. Länger zuwarten ist nicht möglich und war kein Thema. Wie soll das gehen, dass der aktuelle Sportliche Leiter in Pension geht und wir dann ohne einen Nachfolger dastehen? Es braucht auch die nötige Eingewöhnungsphase.“

Füzi: „Kein Zusammenhang mit dem Präsidentenamt“

Die Variante, bis März 2024 zuzuwarten, sei im Vorstand jedenfalls gar nicht zur Sprache gekommen. Auch Hans Füzi selbst, seit Juli 2000 Sportlicher Leiter, stellt vor seinem Abgang klar: „Es war nie ein Thema zuzuwarten, auch weil mein Pensionsantritt klar war.“ Dass der neue Präsident somit kein aktives Mitspracherecht bei der Bestellung der neuen sportlichen Führungsebene haben werde, sieht der Noch-Sportliche Leiter pragmatisch: „Ich hatte in meiner aktiven Zeit fünf Präsidenten. Mein Nachfolger wird auch unter dem einen oder anderen Präsidenten arbeiten - ich finde nicht, dass der Job in Zusammenhang mit dem Präsidentenamt steht. Wer über entsprechende Qualitäten verfügt, wird sich so oder so längerfristig durchsetzen.“

Somit läuft die Ausschreibung für die Leitung der Abteilung Sport weiterhin. Dass alles nun vergleichsweise schnell gehen muss, weil bereits am 2. November eine Übergabe geplant ist, sieht Füzi emotionslos. „Ich werde hier helfen, so gut es geht.“ Auch bei der Frage nach geeigneten Kandidaten soll übrigens im eng angesetzten Zeitkorsett zwischen Ausschreibung, Entscheidung und Arbeitsstart durchaus auch Flexibilität herrschen können. So werde man sehr wohl auch etwaige Kündigungsfristen einkalkulieren, wenn sich geeignete Personen bewerben, die aber noch in einem aufrechten Dienstverhältnis stehen. „Natürlich wird das im Fall des Falles berücksichtig“, weiß Füzi. „Wenn jemand ideal wäre, aber erst im Jänner starten kann, werden wir das auch abwarten.“