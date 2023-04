BFV-Präsident: 2024 geht es um die Nummer 13

Das Eisenstädter Kulturzentrum ist am 9. März 2024 bereits reserviert. Da steht die ordentliche BFV-Hauptversammlung auf dem Programm. Wo sich auch zeigen wird, welches Führungsgremium von den stimmberechtigten Vereinen gewählt und in die nächste vierjährige Periode geschickt wird.

Warum das alles schon zehn Monate vorher ziemlich interessant ist? Weil bereits einige Karten am Tisch liegen, was die Position des BFV-Präsidenten betrifft. Günter Benkö (67) etwa, der Gerhard Milletich im Jahr 2021 gefolgt ist, wird im kommenden Jahr sein Amt abgeben und nicht mehr antreten. Das bestätigte der Rauchwarter auf BVZ-Nachfrage noch einmal. Somit ist auch klar, dass es 2024 im größten Sportfachverband des Burgenlands den mittlerweile 13. Präsidenten der BFV-Geschichte geben wird. Wer das sein wird, darüber darf spekuliert werden. Die Spekulationen basieren aber nicht nur auf reinem Kaffeesudlesen, sondern durchaus auf einer gewissen Faktenlage.

Da steht mal der angekündigte Rückzug von Benkö. Er sagt: „Ich trete nicht an. Es wird sich, das zeigt ja die aktuelle Entwicklung, eine Nachfolge finden. Das BFV-Präsidentenamt ist gefragt.“ In der Praxis bedeutet diese Ankündigung nichts anderes, als dass der im Vorfeld der Hauptversammlung gebildete Wahlausschuss (siehe Infobox) für das Amt des Präsidenten eine neue Person vorschlagen muss. Das gilt im übrigen für alle Vorstandsmitglieder, die gewählt werden müssen, die aber nicht mehr antreten wollen. Heraus kommt dann ein offizieller BFV-Vorschlag. Traditionell ist die Präsidenten-Nachfolge des Wahlausschusses ein Kandidat oder eine Kandidatin des bereits bestehenden Vorstands, wenn sich jemand bereit erklärt. Hier wird dann einmal ausgelotet, ob sich eine interne Nachfolge herauskristallisiert. Wenn das nicht der Fall wäre oder sich innerhalb des Vorstands zu wenig Unterstützung für eine Kandidatur herauskristallisieren würde, wäre eine externe Besetzung der Präsidenten-Funktion ein mögliches BFV-Wahlausschuss-Szenario.

Erster Kandidatenkreis innerhalb des Vorstands

Zur Erinnerung: Als Gerhard Milletich im Herbst 2021 zum ÖFB als Präsident wechselte und die Nachfolge innerhalb des Vorstands gewählt wurde, stellten sich neben Benkö auch BFV-Schriftführer Harald Schermann und Konrad Renner, BFV-Vizepräsident der Gruppe Süd, als Kandidaten auf. Schermann kam letztlich in die Stichwahl gegen Benkö, wo er dann mit 7:8-Stimmen hauchdünn das Nachsehen hatte. Gut möglich also, dass hier wieder Interesse bestehen könnte. Ein bisschen spekulieren darf man ja schon …

Alfred Kollar, im Fall von „genug Unterstützung“

Zurück zu den Fakten. Hier hat mit ASKÖ Burgenland-Präsident Alfred Kollar bereits ein Kandidat aktives Interesse an der Nachfolge bekundet. Wie die BVZ in der vorwöchigen Ausgabe 16/2023 berichtete, wäre der Chef der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) bereit mit einer eigenen Liste anzutreten, „wenn ich genug Unterstützung habe“. Schließlich gilt es sich im Zuge des Prozedere auch bestmöglich zu positionieren, um überhaupt für eine Wahl zugelassen zu werden. Einfach so zur Hauptversammlung spazieren und dann mit einem kreativen neuen Vorschlag sofort punkten, das ist ein eher unrealistischer Zugang. Eine Zweidrittelmehrheit der Anwesenden bräuchte es dann, um als eingebrachter Vorschlag überhaupt zugelassen und in weiterer Folge zu einer Abstimmung gebracht zu werden. Das weitaus seriösere Prozedere auf der sicheren Seite ist es, im Rahmen der Frist (bis spätestens drei Wochen vor der Hauptversammlung) einen Vorschlag einzubringen, über den dann – je nachdem, um welchen Verein es sich handelt – in der jeweiligen Gruppe im Vorfeld der Hauptversammlung abgestimmt wird. Hier lassen sich dann wohl auch erste Trends für die eigentliche Wahl am 9. März 2024 ablesen. Setzt sich dieser Vorschlag dabei mehrheitlich gegen den offiziellen BFV-Wahlvorschlag durch, gibt es grünes Licht für eine Zulassung bei der Hauptversammlung. Dort stimmen dann alle anwesenden Mitgliedsvereine über die Vorschläge ab, die eine Zulassung erhalten. Zukunftsmusik. Bis es soweit ist, können sich potenzielle Kandidaten in Stellung bringen. Bei den Vorschlägen geht es schließlich nicht nur um Personen, sondern auch um Inhalte. Benkös Wunsch: „Es sollte idealerweise eine Person werden, die unsere Linie weiterverfolgt und wichtigen Themen, wie dem Nachwuchs- oder Reservebereich, Aufmerksamkeit schenkt.“

Georg Pangl? Nicht um jeden Preis

Fußball-Experte Georg Pangl wiederum wäre ebenfalls bereit Verantwortung zu übernehmen und seinen Erfahrungsschatz (Bundesliga-Vorstand, ÖFB, UEFA, Generalsekretär European Leagues) künftig als BFV-Präsident im Burgenland auszuspielen. Der Stotzinger, der den BFV im Fall seiner Wahl „nach den Bedürfnissen der Vereine ausrichten und nachhaltig modernisieren“ würde, hat allerdings keine Wahlkampf-Ambitionen und stellt einmal mehr klar: „Wenn mich die Vereine wollen, bin ich gerne bereit dazu. Mir geht es hier aber um Stabilität, nicht um Spaltung. Dieses Recht nehme ich mir heraus. Wenn, dann will ich alle für das Burgenland vereinen und etwas bewirken.“