BFV-Präsident ab 2024: Alfred Kollar will kandidieren

Die Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich ist allseits besser bekannt als ASKÖ, einer der drei Dachverbände neben ASVÖ und Sportunion. Alfred Kollar ist im Burgenland als Präsident aktiv, seit er im Mai 2019 Vorgänger Christian Illedits beerbt hatte.

2020 wiederum wurde Gerhard Milletich beim Burgenländischen Fußballverband (BFV) in seine dritte Präsidenten-Periode gewählt. Diese endete dann im Herbst 2021 recht abrupt mit Milletichs Wahl zum ÖFB-Präsidenten und seinem Wechsel an die Spitze des Österreichischen Fußball-Bundes – der Parndorfer hat in der Zwischenzeit mit seinem ÖFB-Rücktritt am 31. Jänner die große Fußball-Funktionärs-Bühne verlassen.

Seit 18. Oktober 2021 wiederum ist Günter Benkö (67) für die verbleibende Zeit bis zur nächsten Hauptversammlung als BFV-Präsident aktiv. Entschieden wurde die nötige und rasche Milletich-Nachfolge im Zuge einer Wahl innerhalb des Vorstands. Angetreten waren damals als Kandidaten Schiedsrichterobmann Benkö, BFV-Vizepräsident Konrad Renner und BFV-Schriftführer Harald Schermann.

Im März 2024 wiederum steht beim BFV die nächste ordentliche Hauptversammlung inklusive Präsidenten- und Vorstands-Wahl an. Es gilt als höchst unwahrscheinlich, dass der aus Rauchwart stammende langjährige internationale Top-Referee Benkö im kommenden Jahr zur Wahl antreten wird. Stattdessen könnten sich neue Varianten hervortun.

Ich bin ja nicht so blauäugig zu glauben, dass sich dann alle gleich auf den Boden werfen und vor Dankbarkeit ihre Häupter neigen. Alfred Kollar hat keine Scheu vor einem möglichen Wahlkampf in Bezug auf die BFV-Präsidentschaft.

Hier kommt Alfred Kollar ins Spiel, der sich, wie die BVZ aus Insiderkreisen erfuhr, als Kandidat für diese Führungsposition in Stellung bringen dürfte. Der ASKÖ Burgenland-Boss, auf Fußball-Ebene ehemaliger Goalie beim SV Großpetersdorf, später dann von 1995 bis 2001 Obmann und mittlerweile seit Dezember 2020 Präsident beim Verein der 2. Liga Süd, soll das Amt des BFV-Präsidenten anstreben. Von der BVZ damit konfrontiert, ob diese Info tatsächlich stimme, sagt der mittlerweile in Kukmirn wohnhafte 61-Jährige: „Klare Frage, klare Antwort: Ja. Wenn ich ausreichend Unterstützung habe, möchte ich als Kandidat bei der kommenden Hauptversammlung antreten.“ Er sei in diesem Zusammenhang mit „durchaus einflussreichen Herrschaften aus dem burgenländischen Fußballgeschehen“ im Austausch und sondiere derzeit ein mögliches Team, das sich dann 2024 einer Wahl stellen könnte.

Wer die besagten Personen dieses Austauschs sind? „Auch das ist kein Geheimnis: Gespräche gab es schon mit Gerhard Horn, Konrad Renner sowie Peter Krenmayr.“ Der BFV-Vizepräsident der Gruppe Süd (Renner) sowie die Präsidenten des ASV Siegendorf (Krenmayr) und des SV Oberwart (Horn) sind laut Kollar Unterstützer des ASKÖ Burgenland-Chefs an der Spitze eines künftigen neuen Teams im Fußballverband.

Hier könnte es dann freilich auch neue Personen als Vorschläge für die Vorstands-Riege geben. Zukunftsmusik, wer aus der jetzigen Gruppe der BFV-Führungsetage dann auch in einem möglichen „Team Kollar“ aufgestellt sein würde. So weit im Detail fortgeschritten sei man nämlich noch gar nicht, lässt der potenzielle Präsidentschaftskandidat, im Zivilberuf geschäftsführender Obmann der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG), wissen. „Das mögliche Prozedere eines Vorschlags und auch die Besetzung mit Leuten, die sich hier eine Mitarbeit im BFV vorstellen können, all das gilt es herauszuarbeiten. Diese Zeit ist auch nötig. Ziel ist es im Juni eine transparente Stoßrichtung festlegen und präsentieren zu können, um dann auch zu sehen, wie wir als Gruppe angenommen werden.“

„Die ASKÖ Burgenland liegt mir sehr am Herzen“

Ob sich das in der gewünschten Zeitspanne tatsächlich ausgehe? „Ich bin ein Positivdenker und glaube daran, dass es einen ausgewogenen und guten Vorschlag geben wird.“ Ganz abgesehen davon, dass auch im Falle einer längeren Dauer ja noch keine Frist ablaufen würde. Dennoch gehe es darum, sich zeitgerecht bestens aufzustellen, um dann landesweit gerüstet zu sein. Für die Aufgabe an sich kann sich Kollar jedenfalls begeistern, denn: „Aufgrund meiner besonderen Fußball-Affinität ist die BFV-Präsidentschaft sehr reizvoll. Der Fußball steht im Burgenland, nicht zuletzt durch Vereinssterben und Reserve-Problematik, vor großen Herausforderungen. Ich behaupte nicht, dass wir das Allheilmittel besitzen werden, aber es gibt natürlich schon einige Überlegungen.“

Überlegt werden müsste auch die künftige Situation in der ASKÖ Burgenland. Dass Kollar im Fall einer Wahl zum BFV-Präsidenten auch weiterhin im Dachverband an der Spitze bleiben würde, ist fast auszuschließen. In diesem Zusammenhang stellt der Südburgenländer klar: „Die ASKÖ Burgenland liegt mir sehr am Herzen. Hier müsste dann in jedem Fall eine gute Nachfolge-Lösung gefunden werden. Einfach so, ohne personelle Klarheit zu schaffen, würde ich mich ganz sicher nicht verabschieden.“

Noch sei es freilich nicht so weit. Die Optionen gelte es aber durchzudenken. Schließlich wollen Kollar und Co. beim BFV nicht zum Spaß antreten, sondern Schritt für Schritt eine personelle und inhaltlich gehaltvolle Variante auf Schiene bringen, die dann eben bei einer etwaigen Wahl auch tatsächlich mehrheitsfähig ist.

Aktuell zwei Interessenten: Georg Pangl & Alfred Kollar

Weniger als elf Monate vor der Hauptversammlung haben somit bereits zwei Kandidaten öffentlich Interesse an einer künftigen Tätigkeit als BFV-Präsident bekundet. Vor Alfred Kollar ließ Georg Pangl schon 2022 über einen durchaus öffentlichkeitswirksamen Kanal wissen, dass er das Ehrenamt im Burgenland anstrebt und sich in weiterer Folge auch eine Tätigkeit als ÖFB-Präsident vorstellen könnte. In seinem Buch „Mein Theater der Träume“ kündigt der national und international vernetzte Fußball-Experte aus Stotzing beim Kapitel „Präsidiale Pläne“ jedenfalls – vorbehaltlich der Wahl durch die Vereine – seine mögliche Präsidentschaft ab 2024 an.

Dieses Vorhaben untermauerte der ehemalige ÖFB- und UEFA-Angestellte, langjährige Bundesliga-Vorstand sowie Generalsekretär der European Leagues bereits im November noch einmal gegenüber der BVZ, als er sagte: „Wenn mich die Vereine wollen, dann ist es für mich klar, dass ich das machen werde. Wenn nicht, dann ist das auch kein Thema. Ich würde gerne etwas für den Fußball weiterbringen, alles andere interessiert mich nicht.“ Kein Thema war für Pangl in diesem Zusammenhang aber eine etwaige Kampfabstimmung. Für diese Variante stehe der 57-Jährige nicht zur Verfügung: „Mir geht es um Stabilität, nicht um Spaltung. Dieses Recht nehme ich mir heraus. Wenn, dann will ich alle für das Burgenland vereinen und etwas bewirken.“

Fakt ist aber, dass im Fall von zwei oder mehr Interessenten am Ende genau diese Möglichkeit einer etwaigen Kampfabstimmung eintreten könnte. Kollar weiß freilich von Pangls Interesse, geht aber ganz generell davon aus, sich einer Wahl mit zumindest einem Konkurrenten stellen zu müssen. „Ich bin ja nicht so blauäugig zu glauben, dass sich alle gleich auf den Boden werfen und vor Dankbarkeit ihre Häupter neigen, nur weil ich antreten möchte. Trotzdem glaube ich daran, dass wir ein gutes Team aufstellen können. Das ist das erklärte Vorhaben.“