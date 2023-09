BFV schreibt Nachfolge des Sportlichen Leiters Hans Füzi aus

Auf der Homepage des Burgenländischen Fußballverbands ist seit vergangenen Freitag eine hochinteressante Stellenausschreibung veröffentlich. Gesucht wird ein Sportkoordinator/eine Sportkoordinatorin für die Leitung der Abteilung Sport. Konkret geht es um die Nachfolge von Hans Füzi. Er ist offiziell Sportlicher Leiter des BFV und hat am 29. Dezember 2023 seinen letzten Arbeitstag beim Fußballverband. Dann tritt der ehemalige Bundesliga-Kicker des SC Eisenstadt seine Pension an. Mit 65, dieses Alter erreicht Füzi am 30. Oktober. „Am selben Tag übrigens wie Diego Maradona, nur wurde der zwei Jahre später geboren“, weist Füzi schmunzelnd auf seinen prominenten, 2020 verstorbenen, Geburtstags-„Kollegen“ hin.

Start-Wunschtermin der Übergabenphase am 2. November

Läuft alles nach Plan, will Füzi dann am nächsten Arbeitstag, das ist nach Allerheiligen eben der 2. November, seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin vor Ort begrüßen. „Das wäre ein Wunschtermin, damit noch bis Ende November Zeit bleibt, um alle Abläufe für die Übergabe zu erklären und für einen geregelten Übergang zu sorgen.“ Damit auch die Nachfolge optimal besetzt ist, wurde die Stelle am 1. September offiziell ausgeschrieben. Die To-do-Liste des Vollzeitjobs ist durchaus lang, geht es doch laut Ausschreibung um folgende Punkte:

• Zusammenarbeit im sportlichen, organisatorischen und strukturellen Bereich mit den Nachwuchsleiter*innen aller Vereine

• Organisation und Konzeption der altersadäquaten sportlichen Ausbildung der 8- bis 14-jährigen Fußballtalente in Abstimmung mit den Vorgaben des ÖFB

• Erstellung von Entwicklungskonzepten/ Prozesse im Fußball in enger Zusammenarbeit mit den Trainer*innen samt darauf aufbauendem Monitoring

• Weiterentwicklung in der Konzeption des Frauen- und Mädchenfußballs

• Zusammenarbeit mit der Fußballakademie Burgenland und den ÖFB-Sportgremien

• Organisation und Vortragstätigkeiten aller Aus- und Fortbildungen des BFV

• Korrespondenz mit Geschäftsstelle, Trainer*innen und BFV Vorstand

• Koordination und bedarfsbezogene Unterstützung der TrainerInnen bei der Erstellung von Jahresplanung, Selektionskriterien und -entscheidungen etc. für alle Spieler*innen der BFV Talenteschiene

Trainer- und Management-Ebene muss passen

Die große Verantwortung in diesem Zusammenhang und die große Herausforderung sind zweifelsohne attraktive Punkte für dementsprechende Bewerbungen. Wenngleich sich der Kreis der potenziellen Kandidaten schon zu Beginn regulieren wird. Es braucht mindestens die UEFA A-Lizenz sowie die UEFA-A-Juniorenausbildung. „Ideal“ wäre laut Ausschreibung freilich die UEFA Pro-Lizenz, also die höchstmögliche Trainerausbildung in Europa. Trainertätigkeiten im Spitzennachwuchs sowie im Erwachsenen-Fußball sind ebenso vorgeschrieben, es muss eben eine fundierte Fußball-Expertise in Kombination mit einer entsprechenden Ausbildung vorhanden sein. Zudem stellt Füzi klar: „Natürlich ist hier auch auf der Management-Ebene einiges zu bewältigen. Es geht hier klarerweise um keinen reinen Trainerjob. Hier braucht es entsprechende Fähigkeiten. Das Drumherum muss einfach passen.“

Wie viele Kandidaten sich diesem durchaus hohen Anforderungsprofil stellen werden - und vor allem stellen können? „Ich gehe von zumindest fünf bis zehn Bewerbungen aus. Alleine im Burgenland gibt es einige Kandidaten, die das Potenzial dafür hätten“, glaubt Füzi an einen qualitativ guten Kandidatenkreis.

Vier-Personen-Gremium des BFV bei den Hearings

Insgesamt rund vier Wochen lang läuft die Ausschreibung für den Posten. Danach soll der engere Kreis im Rahmen von Hearings die Präsentations-Chance erhalten. In weiterer Folge wird die Entscheidung fallen. Seitens des BFV wurde hier laut Füzi eine „kleinere Gruppe“ installiert, die mit den Hearings und der Entscheidungsfindung betraut wurde. BFV-Präsident Günter Benkö konkretisiert hier: „Die besagte Gruppe wird sich aus meiner Wenigkeit, Finanzreferent Rainer Hack, Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt sowie dem Sportlichen Leiter Hans Füzi zusammensetzen.“

Benkö selbst geht davon aus, dass es zahlreiche Interessenten geben wird. „Das ist eine sehr wichtige Position, da erhoffe ich mir schon zahlreiche Bewerbungen. Die Ausschreibung ist präzise, so gesehen gehe ich auch davon aus, dass wir mit tatsächlich durch die Bank geeigneten Personen zu tun haben werden. Wichtig ist, dass wir dieses Thema zügig über die Bühne bekommen. Das Aufgabengebiet ist riesig, hier wollen wir eine reibungslose Übergabephase gewährleisten.“

Damit die neue Person Anfang Jänner optimal durchstarten kann. Hans Füzi wird dann seine Pension antreten, auch wenn er noch nicht auf allen sportlichen Ebenen im Ruhestand sein wird. Hobbymäßig sowieso nicht, da wird sich der Eisenstädter wohl vermehrt dem Golfsport widmen, den er nun schon seit geraumer Zeit schätzen gelernt hat. Aber auch seine berufliche Nebentätigkeit im Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) könnte noch weitergehen. Füzi ist nach wie vor als Co-Trainer von Manfred Zsak beim U18-Nationalteam aktiv. „Hier ist noch nicht geklärt, wie die Zukunft aussehen wird. Es wird ein Gespräch mit ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel geben“, kann sich der Noch-Sportliche Leiter auch eine Verlängerung des Engagements vorstellen. Vor allem in Kombi mit dem Rückzug bei seinem Hauptjob sollte es für Füzi leichter werden. „Gesundheitlich geht es mir den Umständen entsprechend gut. Ich bin jetzt seit 25 Jahren Diabetiker, das wirkt sich natürlich aus. Aber ich bin hier unter ständiger Kontrolle und kann mich demzufolge nicht beklagen.“