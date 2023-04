Neo-Gruppe-Mitte-Vizepräsident Wolfgang Rebernig: „Will mitgestalten“

Werbung

Wer wird neben Robert Wieger (Gruppe Nord) und Konrad Renner (Süd) neuer BFV-Vizepräsident der Gruppe Mitte? Diese Frage war lange Zeit offen. Bei der Hauptversammlung 2020 wurde Ernst Wild gewählt, der (mittlerweile verstorbene) Draßburg-Obmann wurde im Sommer 2022 aber per Umlaufbeschluss aus dem BFV-Führungsgremium ausgeschlossen. Hintergrund war eine Causa in Bezug auf Meldepflicht betreffend möglicher Spielmanipulation. Der Ausschluss wurde dann, aufgrund einer Berufung, im Zuge einer außerordentlichen Hauptversammlung am 20. September bestätigt. Seitdem war das Thema schwelend. Bis sich am Donnerstag der vergangenen Woche im Zuge einer Gruppensitzung Wolfgang Rebernig, externer und von fünf Klubs vorgeschlagener Kandidat, mit 25:13 Stimmen gegen Gruppenausschuss-Kandidat Gerald Klikovits durchsetzte. Alle Infos dazu sowie auch von den Themen im Vorfeld sind auf bvz.at nachlesbar.

Einer jener Vereine, die den in Draßmarkt lebenden Rechtsanwalt Rebernig vorschlugen, ist der SC Kroatisch Minihof. Obmann Norbert Darabos sagt zur Wahl: „Ich halte Wolfgang Rebernig im höchsten Maße für geeignet in dieser Funktion. Das war ja auch der Hauptgrund, warum wir seine Kandidatur offiziell unterstützt haben. Die Erfahrung, die er hat, zeugt von Qualität und Kompetenz – das wird auch den BFV-Vorstand weiter verbessern.“

Dass Rebernig ein durchaus kritischer Geist war und ist, wenn es um BFV-Themen geht – etwa dem geplanten Zwangsabstieg bei zu viel Reserve-Absagen oder dem Ausschluss von Ernst Wild –, wertet Ex-Sportminister Darabos positiv, denn: „Jetzt gibt es einen, der auch den Finger in gewisse Wunden legt. Das ist wichtig. Klar ist aber, dass er jetzt liefern muss.“

Einer, der froh ist, dass nun Klarheit herrscht, ist Gruppenobmann Gerhard Kornfeind. „Die Sitzung und die Wahl sind nun vorbei, jetzt können wieder alle an die Arbeit gehen.“ Das sei schließlich das Wichtigste. Auch Fußballverbands-Präsident Günter Benkö sieht das so, sagt: „Es gibt nun eine Lösung – Gratulation an Wolfgang Rebernig. Wir akzeptieren das Ergebnis im vollsten Ausmaß, und werden nun fachlich sowie sachlich zusammenarbeiten.“

Nach der außerordentlichen Hauptversammlung am 20. September dauerte es dennoch lange, bis Klarheit über die Nachbesetzung herrschte. Bei der Frage nach dem „Warum“ sieht Benkö die Gruppe Mitte in der Pflicht: „Ich habe schon in der Vergangenheit immer festgehalten, dass die Entscheidung Sache der Gruppe ist. Das wird nicht der Vorstand machen. Ich habe aber trotzdem auch stets gesagt, dass wir aufpassen müssen, der Gruppe Mitte bei diesem Prozedere nicht das Recht auf Mitsprache zu nehmen.“ Dass sich die Causa in die Länge gezogen habe, sei nicht optimal gewesen, die Gruppe Mitte sei aber am Zug gewesen ist. Benkö ergänzte noch: „Bei der letzten Vorstandssitzung war ich dann derjenige, der gesagt hat, dass jetzt Schluss mit lustig ist und es in der Gruppe Mitte eine Wahl geben muss.“ Diese veranlasste Gruppenobmann Gerhard Kornfeind. Auf Nachfrage stellte er wiederum klar: „Ich will das Thema nicht mehr breittreten. Nur so viel: Wir als Gruppe haben nicht gebremst.“ Für die Dauer der Entscheidungsfindung entschuldigte sich Kornfeind bei der Gruppensitzung dennoch, um auch in diesem Kreis die Sache abzuschließen. Nun gehe es nur noch um die Zukunft.

Verschiedene Themen für eine modernere Struktur

Wo Rebernig, neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt auch Sport- und Vereinsombudsmann des Burgenlands und spezialisiert auf Vereinsrecht, als Experte nun von innen heraus im BFV agieren wird. Dabei will der Wahl-Draßmarkter entsprechende Vorschläge einbringen: „Zuerst geht es darum, die wichtigsten Themen der Vereine zu erörtern und zu gewichten.“ Priorisiert ist freilich das Stichwort „Reserven“, weil immer mehr Klubs Personal-Probleme haben eine solche zu stellen. Aber auch die Durchführungsbestimmungen und die Statuten sind Rebernig wichtig, etwa bei Letzteren die Besetzung der Gremien, wo der Jurist künftig eine „klare Trennung“ anregt. „Da halte ich mich einfach an Erfahrungswerte aus der Fußball-Bundesliga, dass ich Doppelfunktionen als problematisch erachte, weil sie nicht miteinander vereinbar sind. Die Senate müssen unabhängig und weisungsfrei die Verfahren abwickeln können.“ Konkret geht es Rebernig um die Funktion von Rechtsmittelreferent Robert Bencsics im Präsidium sowie als Vorsitzender des Protestsenats. „Das Präsidium ist ein Leitungsorgan, hier ist eine klare Abgrenzung der Unabhängigkeiten zu gewährleisten.“

Moderner aufgestellt sollte der BFV laut Rebernig auch werden, was die Abwicklung von Sitzungen betrifft – etwa beim Straf- und Meldeausschuss (STRUMA). „Hier könnte man die digitale Seite stärken und etwa im Senatswesen auf Präsenzsitzungen verzichten – freilich würden betroffene Spieler oder Vereine ihr Recht auf eine Präsenzsitzung behalten, wenn sie einen Antrag stellen.“ Die Bandbreite an möglichen Verbesserungen sei jedenfalls gegeben, Rebernig will hier vor allem eines: „Der BFV feiert heuer 100 Jahre. Ich will helfen und mitgestalten, dass Burgenlands Fußballverband eine Vorbildfunktion unter allen Fachverbänden einnimmt.“