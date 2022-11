Pangls klare Ansage für das Amt des BFV-Präsidenten

Werbung

Der kleine Bub aus Stotzing, der als Klassensprecher in der HAK Eisenstadt über seine erste berufliche Station bei LKW Walter schließlich ins große nationale und später internationale Fußballgeschäft eintauchte: Das ist die Basis jenes Buchs, das Georg Pangl veröffentlicht und derzeit bewirbt. Es ist seine persönliche Sicht und es sind seine Geschichten respektive zahlreichen Erlebnisse, die der 57-Jährige im Zuge seines Biografie-Projekts in gedruckte Form brachte.

Die Tätigkeit und der Aufstieg beim Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB ), der Wechsel zum europäischen Dachverband UEFA, die Erfahrungen in diversen höchst verantwortungsvollen Positionen bei WM- und Champions League-Events, die Rückkehr nach Österreich als Bundesliga-Vorstand, das Comeback in Fußball-Europa bei den European Leagues sowie der Schritt in die Selbstständigkeit und der Gründung der Pangl Football Group: Diese Eckpfeiler samt zahlreicher spannender, überraschender und natürlich auch lustiger Schmankerl sowie auch abschließender Thesen in Bezug auf Fußball sind die Substanz von „Mein Theater der Träume“.

Es ist jenes Buch, bei dem Georg Pangl aus seinem Leben erzählt, sich kein Blatt vor den Mund nimmt und dabei auch beim Blick in die Zukunft aufhorchen lässt. Hier hat der Burgenländer beim Kapitel „Präsidiale Pläne“ eine durchaus klare Ansage für die Leser im Talon: Vorbehaltlich der Wahl durch die Vereine werde er 2024 das Amt des Präsidenten des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) übernehmen. Die Unterstützung des aktuellen Präsidenten Günter Benkö sowie aus der Politik sei gegeben – siehe Faksimile.

Wenn mich die Vereine wollen, dann ist es für mich klar, dass ich das machen werde. Ich will alle für das Burgenland vereinen.“ georg pangl, Anwärter als BFV-Präsident

Dass Georg Pangl dem Amt des BFV-Bosses nicht abgeneigt ist, war in Insiderkreisen schon länger Thema. Dass er in seinem Buch nun so klar Stellung bezieht, überrascht dann doch. Warum er das getan hat? „Weil ich einfach mein subjektives individuelles Empfinden wiedergegeben habe. Demut spielt bei mir hier eine ganz große Rolle, ich will auch in keiner Weise arrogant wirken.“ Darum sagt Pangl auch deutlich: „Wenn mich die Vereine wollen, dann ist es für mich klar, dass ich das machen werde. Wenn nicht, dann ist das auch kein Thema. Ich würde gerne etwas für den Fußball weiterbringen, alles andere interessiert mich nicht.“ Schließlich sei die abzuarbeitende Liste lang, wie der Fußballexperte weiß. Die Energiekrise, die Inflation, die Reserven oder die Nachwuchsarbeit sind nur einige jener Schlagworte, die in seinem Konzept Platz finden.

Keine Kampfabstimmung im Fall des Falles

Auch den Anspruch, früher oder später einmal – hauptamtlicher – ÖFB-Präsident werden zu wollen, deponiert Pangl in seinem Buch. Rein von der Funktionärsschiene her würde er mit diesem prognostizierten Weg somit Gerhard Milletich folgen, der ebenfalls vom BFV-Präsidenten zum ÖFB-Boss aufstieg. Mit dem Unterschied, dass es sich nach seiner Vorstellung bei der Funktion des obersten Verbandsbosses nicht mehr um ein Ehrenamt handeln dürfe. Pangl wäre dann der erste bezahlte ÖFB-Präsident. Man wird ja – um auch dem Buchtitel gerecht zu werden – noch träumen dürfen.

Doch zurück zum Burgenland. Hier steht im März 2024 die nächste Hauptversammlung an. Günter Benkö, aktuell Präsident, wird dann aller Voraussicht nach nicht mehr antreten. Zu hundert Prozent ausschließen wollte Benkö eine weitere Kandidatur zwar nicht, es gilt aber als höchst unwahrscheinlich. Einen Antritt Pangls (der die Funktion im Burgenland sehr wohl ehrenamtlich sieht) würde der ehemalige FIFA-Referee, wie im Buch beschrieben, unterstützen. Nachsatz: „Natürlich muss ich als Präsident aber auch darauf Rücksicht nehmen, wenn es seitens des Vorstands Kandidaten geben sollte.“

Noch ist das besagte Rennen um die nächste Präsidentschaft ohnehin nicht eröffnet. Zu weit weg ist das Frühjahr 2024, um ins Detail zu gehen. Fakt ist, dass es im Vorfeld einen Wahlvorschlag des BFV-Wahlausschusses geben wird, dass aber auch in den Gruppen über etwaige eigene Vorschläge abgestimmt werden kann. Möglich also, dass dann weitere potenzielle Kandidaten ins Spiel kommen. „Das wäre ganz normal und auch das Salz der Demokratie.“ Für eine etwaige Kampfabstimmung würde Georg Pangl trotzdem nicht zur Verfügung stehen, denn: „Mir geht es um Stabilität, nicht um Spaltung. Dieses Recht nehme ich mir heraus. Wenn, dann will ich alle für das Burgenland vereinen und etwas bewirken. Es gibt schließlich viel zu tun.“