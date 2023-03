Vizepräsident aus der Gruppe Mitte: Am 13. April wird gewählt

Werbung

Wer wird bis März 2024, da findet die nächste Ordentliche Hauptversammlung des BFV statt, neuer Vizepräsident der Gruppe Mitte? Diese Frage soll am 13. April beantwortet werden – für etwaige Abergläubische: Es ist übrigens ein Donnerstag. Da steigt im Lisztzentrum Raiding die Gruppensitzung, bei der alle anwesenden Mitgliedsvereine abstimmen können, wer neuer Kollege von Robert Wieger (Gruppe Nord) und Konrad Renner (Gruppe Süd) als Vizepräsident wird. Aktuell gibt es zwei Kandidaten für die derzeit unbesetzte Position im BFV-Vorstand.

Der Gruppenausschuss schlägt BFV-Schriftführer Harald Schermann vor. Im Fall seiner Wahl würde Mitte-Ausschuss-Mitglied Josef Grössing als Schriftführer in den Vorstand des Verbands nachrücken. Mit Rechtsanwalt Wolfgang Rebernig steht wiederum eine zweite Person zur Wahl. Der in Draßmarkt wohnende Jurist und Experte für Vereinsrecht (er ist auch burgenländischer Ombudsmann für Sport- und Vereinswesen) wurde von den Vereinen Draßmarkt, Draßburg, Kaisersdorf, Unterrabnitz sowie Kroatisch-Minihof vorgeschlagen. Zumindest zehn Prozent der 45 Mitte-Klubs – also konkret fünf – müssen einen Wahlvorschlag unterstützen, das ist der Fall.

Seit dem Ausscheiden aus dem Vorstand des (mittlerweile verstorbenen) Draßburg-Obmanns Ernst Wild im vergangenen Sommer war die Position des BFV-Vizepräsidenten aus der Gruppe Mitte vakant. Fest steht längst: Das Thema der Nachbesetzung sollte tatsächlich bald geklärt sein.