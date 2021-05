Für die Parndorferin Lena Grabowski stand vergangene Woche der letzte große Wettkampf vor den Olympischen Spielen in Tokio am Kalender. Die Athletin der Schwimm Union Neusiedl am See (SUNS) ging dabei in drei Rücken-Bewerben an den Start: 50 Meter, 100 Meter und in ihrer Paradedisziplin über 200 Meter.

Den Anfang machte die nicht-olympische 50 Meter-Strecke — für Grabowski eher Kür als Pflicht, ihre Stärken sieht sie über die längeren Distanzen. Die kürzeste Strecke legte sie mit 29,24 zwar so flott „wie noch nie an einem Vormittag“ zurück, für ein Halbfinalticket reichte es aber nicht. „Ich habe nicht mit dem Semifinale gerechnet, daher muss ich mich auch nicht sonderlich ärgern“, nahm es die 18-Jährige gelassen und fokussierte sich gleich auf die längeren Distanzen.

Aber auch über 100 Meter Rücken wollte es bei der Parndorferin nicht mit einem Semifinal-Einzug klappen. Zwar konnte sich Grabowski im rot-weiß-roten Duell gegen Caroline Pilhatsch durchsetzen, der vorletzte Platz im Vorlauf mit einer Zeit von 1:01,82 Minuten reichte aber dennoch nicht für die Qualifikation.

Damit ruhten alle Hoffnungen auf ihrer Paradedisziplin über 200 Meter Rücken, wo Grabowski in Tokio auch ins olympische Becken steigen wird. Gleich im Vorlauf trumpfte die SUNS-Athletin mit einer Zeit von 2:09,12 Minuten ordentlich auf, mit der zweitschnellsten Zeit aller Heats marschierte sie souverän ins Semifinale. Dort bot sich ein ähnliches Bild, nur die überragende Italienerin und nunmehrige Europameisterin Margherita Panziera schwamm Grabowski davon.

Mit einer Zeit von 2:08,60 Minuten konnte sie sich im Semifinale gegenüber dem Vorlauf noch verbessern. Sogar noch schneller ging es dann im Finale her, Grabowski schlug nach 2:08,19 Minuten in neuer österreichischer Rekordzeit an. Für eine Medaille reichte es aber trotzdem knapp nicht, die drittplatzierte Katlain Burian war um 32 Hundertstel schneller und verdarb Grabowski die Show.

„Ich bin so schnell geschwommen wie nie zuvor, mehr war nicht drin“, ärgert sich Grabowski über die „Blecherne“. Denn andererseits kann sie mit neuem Österreich-Rekord auch stolz sein, das Resümee fällt also gemischt aus: „Ärger und Freude sind in gleichem Ausmaß vorhanden. Ich kann nicht sagen, dass eines der Gefühle überwiegt.“

Anfang Juni geht es für die Parndorferin weiter nach Barcelona, wo mit der Mare Nostrum Tour der letzte Wettkampf vor Olympia ansteht. Begeistert von der Darbietung zeigte sich übrigens auch Burgenlands Schwimmverbands-Präsident Anton Aufner: „Trotz der widrigen Rahmenbedingungen für burgenländische Schwimmerinnen und Schwimmer – kein 50-Meter-Becken oder keine Trainingsmöglichkeiten in Neusiedl – zeigen sie immer wieder hervorragende Leistungen und zählen seit Jahren zu den österreichischen Leistungsträgern sowohl in der allgemeinen Klasse als auch im Nachwuchs. Lena Grabowski könnte nun die weiblichen Nachfolgerin von Sebastian Stoss werden, die als Vertreterin des Burgenlandes in der Rückendisziplin Topplatzierungen bei EM und WM erbringt.“

Unbemerkt hat auch ein weiterer burgenländischer Vereinsvertreter an den Wettkämpfen teilgenommen. Andreas Machhörndl, international geprüfter Schiedsrichter, war im internationalen Schiedsrichterkomitee in Budapest vor Ort eingeteilt. Es waren seine zweiten Europameisterschaften, die er als Schiedsrichter begleiten dürfte.