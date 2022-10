Burgenland-U14-Teams gegen Wiener knapp am Sieg vorbei

Werbung

U14-MÄDCHEN: WIEN – BURGENLAND 0:0. Die Kickerinnen von Trainer Willi Leser unterstrichen mit diesem Punktgewinn die aufsteigende Form. Bereits beim unglücklichen 1:2 in Niederösterreich zeigten die Mädels, dass in dieser Saison noch mit ihnen zu rechnen ist. Bereits in der ersten Halbzeit erarbeiteten sie sich gute Einschussmöglichkeiten. Mia Wehofer scheiterte zweimal, einmal sogar alleinstehend vor dem Tor. Dann wurde Sophie Schwartz bei einem guten Angriff knapp vor dem Strafraum gefoult. Den Freistoß schoss Chiara Schlaffer jedoch über das Gehäuse. Nach dem Seitenwechsel wurden die Burgenländerinnen noch stärker, waren aber zu wenig kaltschnäuzig. Die beste Chance hatte Clara Prenner mittels Freistoßes, der von der Wiener Torfrau gerade noch einmal abgewehrt werden konnte. Doch auch Katharina Gartner im Kasten der Rot-Goldenen verhinderte mit einem guten Reflex Schlimmeres. „Etwas enttäuscht sind wir schon“, meinte der Coach. „Aufgrund der Möglichkeiten hätten wir uns einen Sieg verdient.“

U14-BURSCHEN: WIEN – BURGENLAND 1:0. Endlich konnten die Burgenländer körperlich mithalten, denn die Wiener setzen in diesem Bewerb – nicht wie viele andere Auswahlen – auf spielstarke Kicker. „In Summe gesehen war das in diesem Bewerb unsere beste Partie“, meinte Trainer Didi Heger. „Leider haben wir uns für den Aufwand nicht belohnen können.“ Die erste Möglichkeit hatten gleich die Gäste, Maximilian Pauer schoss nach zwei Minuten knapp am Tor vorbei. Die Heimischen blieben bei Standardsituationen gefährlich, ansonsten verteidigten die Heger-Burschen die Räume eng und konsequent. Nach einem Eckball fiel das entscheidende Tor. Unglücksrabe war Jakob Adler, von dessen Fuß der Ball ins eigene Netz sprang. In Hälfte zwei war es dann immer wieder der schnelle Julian Reiter, der auf der linken Seite für viel Schwung sorgte. Letztlich reichten die Mühen aber nicht mehr für den Ausgleich.