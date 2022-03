Nachwuchsfußball: Am Ende noch einen Punkt gesichert

Werbung

MÄDCHEN: BURGENLAND – KÄRNTEN 3:3. Gleich nach dem Anpfiff gab es bei den Gastgeberinnen eine Schrecksekunde. Hannah Schwarzbauer verletzte sich und musste ausgewechselt werden. „Alle aus der Mannschaft wünschen ihr natürlich gute Besserung“, so Trainer Willi Leser. Der war dann mit den ersten 25 Minuten der Partie hochzufrieden. Alina Kerschbaumer verwandelte zunächst einen Penalty zum verdienten Führungstreffer. Wenig später legte die offensive Mittelfeldspielerin gekonnt nach – 2:0. Die Kärntnerinnen gaben aber nicht auf, wurden stärker. Aus einem Freistoß und einem Fehler in der Vierer-Abwehrkette kamen die Gäste wieder heran, 2:2 stand es zur Halbzeit. Danach folgte ein toller Schlagabtausch mit starken Strafraumszenen auf beiden Seiten. Den Gästen gelang aus einem Konter der erstmalige Führungstreffer. Doch dieses Mal belohnten sich die Spielerinnen von Trainer Leser für den Aufwand. Nach einem Eckball glich Sophie Schwartz noch aus. „Den Punkt haben wir uns mehr als verdient“, so der zufriedene Coach.

BURSCHEN: BURGENLAND – KÄRNTEN 1:3. In der Anfangsphase kam es zum gegenseitigen Abtasten mit einigen Halbchancen. Dann wurde die Partie zusehends flotter und für die Zuseher interessanter. Bei den Heimischen hatten Florian Pirkl-Weisz und Dominik Balogh zwei gute Chancen per Kopf – der Ball landete aber jedes Mal daneben. Im zweiten Spielabschnitt nahmen die Burgenländer dann das Zepter in die Hand. Mit Fortdauer der Partie versuchten es die Burschen von Trainer Joachim Fenz auch mit der Brechstange – zwei gute Distanzschüsse fanden aber den Weg nicht in die Maschen. Wie schnell es gehen kann, merkte man nach einem individuellen Fehler in der Defensive – schon lagen die Gäste vorne. Doch die Fenz-Kicker ließen sich (vorerst) nicht beirren, Pirkl-Weisz legte gekonnt für Sturmpartner Balogh auf und der verdiente Ausgleich war in trockenen Tüchern. Kurz nach dem Ausgleich passierte aber wieder ein Patzer, der eiskalt von den Gästen ausgenutzt wurde. Zum Ende hin versuchten die Burgenländer nochmals alles, wobei die Kärntner einen Konter zu Ende spielten und den Sack zu machten. Trainer Fenz: „Wir waren heute die bessere Mannschaft und hätten uns auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt. Mit der Leistung bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis leider nicht.“