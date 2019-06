Aufgrund des Dauerregens wurden die für den Feiertag der Vorwoche angesetzten Spiele der Bundesländer-Nachwuchsmeisterschaft von Gols auf den Kunstrasen im VIVA-Steinbrunn verlegt.

Den Anfang machten die Mädels. Die Burgenländerinnen mussten gleich das erste Gegentor verkraften. Ein Debakel drohte. Doch das Team des Trainerduos Ernst Hahnekamp und Christoph Schalling lieferte sich ab sofort einen erbitterten Abwehrkampf. Mit Laufbereitschaft und Einsatz wollte man der technischen Überlegenheit der Gäste entgegentreten. Die Entscheidung fiel nach einer Stunde per Doppelpack. Danach verwalteten die Vorarlbergerinnen den 3:0-Vorsprung locker.

Bei den Burschen begann die Partie ideal – Mittelstürmer Maximilian Mayer traf gleich nach dem Anpfiff. Und es kam noch besser: Nach einem Foulspiel verwertete Kapitän Matthias Wetschka den Elfmeter. Das gut geordnete Mittelfeld ließ den Gästen nur selten ein Durchkommen. Dennoch musste das Team von Trainer Hans Füzi noch vor dem Seitenwechsel den Anschlusstreffer einstecken.

Im zweiten Spielabschnitt hatten die Hausherren ganz klar den längeren Atem und kontrollierten das Spielgeschehen. Mayer sorgte mit seinem zweiten Treffer (3.1) für eine Vorentscheidung.

„Wir sind sehr kompakt gestanden, haben nichts zugelassen“, lobte Füzi die Auswahlkicker. In der Tabelle wurde diese Sonderleistung nicht belohnt – man landete auf dem letzten Platz. „Die Jungs haben aber in dieser Saison viel gelernt“, so Füzi. „Neun Kaderspieler schaffen den Sprung in die AKA.“

Mädels-Trainer gehen, „Messi“ mit Comeback

Schon vor den beiden Donnerstag-Spielen stand fest, dass es sowohl bei den Mädels als auch bei den Burschen Trainerwechsel geben wird.

Ernst Hahnekamp und Christoph Schalling legen ihre Ämter zurück. „Es schaut einfach zuwenig heraus“, meint etwa Hahnekamp, der seine Arbeit unbelohnt sieht. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gebe es bei den Mädchen viel zu wenig Quantität an Qualität. „Bei uns kann quasi jede spielen“, deutet er an, dass sowohl Interesse als auch Verlässlichkeit bei den Mädchen mangelhaft sind.

„Beim ersten Kadertraining der Saison waren beispielsweise alle da, beim zweiten nur mehr zehn“, gibt Hahnekamp ein (negatives) Beispiel. Sehr wohl loben beide Coaches den Einsatz ihrer Kickerinnen. „Die, die da waren, haben echt alles gegeben, sind bis zum Abpfiff gelaufen und haben gekämpft“, erläutert Schalling.

Nachfolger(Innen) gibt es noch keine. BFV-Sportboss Hans Füzi will innerhalb der kommenden drei Wochen aber KandidatInnen präsentieren. „Eine Trainerin wäre ideal“, so Füzi. Interessante Kandidatinnen gibt es, etwas Christine Rosner aus Hornstein oder Julia Trieb aus Sankt Georgen. Das, was beiden Damen aber fehlt, ist die nötige Ausbildung. Um eine Verbandsauswahl betreuen zu dürfen, ist die B-Lizenz nötig.

In der U14 gibt Ex-Trainer Rainer „Messi“ Messetler nach einer Saisonpause ein Comeback. Hans Füzi wird sich als Sportdirektor in der BFV-Zentrale am Eisenstädter Hotterweg der Organisation und Administration widmen. Messetler wird also wieder im Dauereinsatz sein (genau das wollte er vor einem Jahr nicht mehr) – die Leitung im LAZ Neusiedl und das Projekt 12 vom ÖFB bleiben ihm ebenfalls. „Daneben gehe ich auch noch arbeiten“, schmunzelt Messetler. „Im LAZ werde ich aber eher operativ weniger am Platz stehen und mehr helfen, die Strukturen zu planen.“