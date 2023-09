U14-Auswahlen: Zwei absolute Top-Auftritte

Niederösterreich ist das flächenmäßig größte und nach Wien die Nummer zwei bei den Einwohnern, Burgenland in letztgenannter Kategorie das Schlusslicht. So ähnlich spiegelten sich da oft die Leistungsvergleiche im Rahmen der U14-Bundesländernachwuchsmeisterschaft, kurz BLMS.

Dem ist aktuell nicht mehr so, denn aufgrund harter Arbeit und einem breiter aufgestellten Scouting-System innerhalb des BFV haben die Mädels und Burschen aus dem Burgenland toll aufgeholt. Zum Auftakt der Saison entführten beide Teams aus Niederösterreich je ein Unentschieden.

Am Samstag gastierte man auf der Sportanlage in Ternitz. Den Start machten die Mädchen - und welch einen. „Wir haben die Gegnerinnen vor der Pause nicht nur kontrolliert, sondern traten äußerst dominant auf“ , meint Trainerin Nina Potz. „Wir haben viele Möglichkeiten ausgelassen.“ Nach dem Seitenwechsel drehten die Gastgeberinnen den Spieß um, lagen auf einmal 3:2 in Führung. Doch die Mädels bewiesen Moral, mit der letzten Aktion in der Nachspielzeit gelang Leonie Nader der vielumjubelte Ausgleich. „Eine tolle Leistung“, so Potz. „Die Chancenauswertung muss aber besser werden.“

Mit einer starken Leistung in der zweiten Halbzeit holten auch die U14-Burschen ein Remis. Der Aufwärtstrend der Auswahlmannschaft ist sichtbar. Foto: Breitschopf

Im Anschluss waren die Burschen an der Reihe. Die Youngsters von Trainer Didi Heger agierten in der ersten halben Stunde mit einer zu großen Portion Respekt, mussten auch einen Gegentreffer einstecken. „Diese Phase haben wir verschlafen“, gab der Coach zu. Nach dem Seitenwechsel ein ganz anderes Bild: Die Gäste legten ihre anfängliche Scheu ab, gingen energisch in die Zweikämpfe und kamen zu guten Möglichkeiten. Nach einem Foul an Raphael Morawitz trat dieser selber zum Elfmeter an - 1:1. Jetzt hatten die Heger-Burschen sichtlich Lust auf mehr bekommen - Samuel Weinzettl vergab jedoch die große Chance auf den Siegestreffer.

Die Statistiken

U14-Mädchen: Niederösterreich - Burgenland 3:3 (1:2).- Torfolge: 0:1 (11.) Wehofer, 1:1 (36.) Honemann, 1:2 (40.) Nader, 2:2 (55.) Hahn, 3:2 (70.) Lammerhuber, 3:3 (80.+4) Nader.

Burgenland: Tesic; Fako (31. Kremser), Derndansky, Geosits (26. Mackowiak), Thiel; Bilek, Grafl, Weschitz (34. Nader), Piribauer; Wehofer, Prenner.

U14-Burschen: Niederösterreich - Burgenland 1:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (24.) Sunay, 1:1 (44., Elfmeter) Morawitz.

Burgenland: Benedikter; Hösgören, Hemmers, Hannak, Weinzettl; Ungerböck (73. Lischka-Gruber), Janitsch, Kerschbaumer (58. Klima); Morawitz, Koller (28. Gfrerer), Sturm (34. Nunhardt).