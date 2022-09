Weltmeisterlich! Schreibersdorfer Nico Wiener schießt zum Sieg

Werbung

Nico Wiener war wieder einmal nicht zu stoppen und setzte sich mit dem WM-Titel wieder die Krona auf. „Natürlich ist es immer schön, Weltmeister zu werden, da viel Arbeit dahinter steckt. Ein großes Dankeschön an meine Eltern Bettina und Wolfgang, die mich immer unterstützen“, freut sich Wiener, der seine Zahl an Erfolgen bei Groß-Ereignissen nun um ein weiteres Stück Edelmetall vergrößern konnte. Dahinter steckt freilich viel Arbeit. Der Südburgenländer arbeitet bei der Firma Kammel in der Ost-Steiermark und nützt jede freie Minute für seinen Bogensport. Schmunzelnder Nebensatz: „Zeit für etwas anderes bleibt da eigentlich nicht…“

Nach WM-Gold gab es zum Drüberstreuen auch Silber

Die WM in Italien verlief jedenfalls wie ein sportliches Märchen: Nach der ersten Qualirunde sicherte er sich Rang eins und baute seine Führung in der zweiten Runde gar aus. Vor dem Ungarn Laszlo Szijarto setzte er sich durch und qualifizierte sich fix für das Halbfinale. Dort hielt seine bestechende Form an und im Finale stand er dann wieder Szijarto gegenüber. „Ich lag dort schnell vorne und verteidigte die Führung auch bis zum Ende“, so Gold-Wiener. Im Mixed-Bewerb setzte er gemeinsam mit Ingrid Ronacher noch eines drauf. Dort mussten sie sich nur den Italienern Irene Franchini und Marco Bruno geschlagen geben, und holten hinter den beiden Silber. Und nun? Erfolg ja, aber ohne Druck, wie Wiener sagt: „Ich möchte einfach weiter Spaß am Bogensport haben.“