Rapid Wien einen Tag lang zu Gast im Burgenland

Werbung

Gestartet wurde der sommerliche Tag bei einem exklusiven Pressegespräch im Haydnbräu Eisenstadt, im Anschluss folgte dann im Gymnasium Kurzwiese Eisenstadt ein grün-weißer Besuch bei den dortigen Schülerinnen und Schülern. Neben einem aktiven Programm, wie Geschicklichkeitsstationen, durften auch Autogramme an die jungen Fans von Goalie Berni Unger und Mittelfeldspieler Thorsten Schick nicht fehlen.

Der Nachmittag gehörte dann einem Business-Event im Martinsschlössl Donnerskirchen, das gemeinsam mit den Partnern Burgenland Tourismus, Wein Burgenland und Haydnbräu umgesetzt wurde.

Weiter ging es dann mit zahlreichen Nachwuchskickern beim SV Oberwart, die beim sportlichen Rahmenprogramm allen Grund zur Freude hatten. Die beiden Rapid-Talente Denis Bosnjak und Rene Kriwak nahmen sich dabei nicht nur Zeit, um Autogramm- und Fotowünsche zu erfüllen, sondern stellten sich natürlich auch den Fragen der Nachwuchskicker des SVO.

Abgerundet wurde der Tag wieder mit dem beliebten SK Rapid-Stammtisch im Haydnbräu Eisenstadt, der (so wie auch das Business-Event) von Stadionsprecher Lukas Marek moderiert wurde und bei dem die Fans nicht nur Fragen stellen konnten, sondern freilich auch wieder Autogramm- und Fotowünsche erfüllt bekamen.

Das Resümee von Präsident Martin Bruckner: „Mit 930 Mitgliedern im Burgenland zeigt sich auch in diesem Bundesland die starke Rapid-Gemeinschaft. Es freut mich sehr, dass wir erneut zahlreiche Rapid-Fans begrüßen durften, die auch gleich die Möglichkeit hatten, sich unter anderem mit zwei unserer Neuzugänge auszutauschen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die mit dabei waren!”

Weitere Hintergründe zum Burgenland-Tag des SK Rapid lest ihr am kommenden Donnerstag in eurer BVZ-Printausgabe!