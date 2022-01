Süßes Gefühl von Heimat für Patrick Farkas

Im Juli 2017 begann die Reise von Patrick Farkas in die große Fußballwelt. Damals verließ er seine gewohnte Umgebung und wechselte vom SV Mattersburg zu Red Bull Salzburg.

Vier Jahre lang stand der Oberdorfer beim Serienmeister unter Vertrag. Champions League, Meistertitel, aber auch ein Kreuzbandriss und vor allem ein Schlaganfall am 21. Oktober 2019 bildeten die extremen Pole einer aufregenden Zeit. Im Sommer sollte der Wechsel in die Schweiz zum FC Luzern neue Perspektiven bieten, Stichwort Spielpraxis als Legionär. Beim Schlusslicht der dortigen Super League fand Patrick Farkas allerdings nicht sein berufliches Glück. Ein Bänderriss im Sprunggelenk passte ins Bild. „Ich kann auf ein sehr lehrreiches halbes Jahr zurückblicken, in dem ich viel Zeit mit mir selbst hatte. Bei Luzern war an sich alles tiptop, aber meine Familie und mein engstes Umfeld haben mir gefehlt.“

Also entschied sich Farkas letztlich dazu, den Schritt der Veränderung zu setzen, denn: „Warum soll ich nicht zu meinen Gefühlen stehen? Ich bin mir sicher, dass die Verletzung passiert ist, weil ich unrund war. Das waren alles Zeichen und Signale, die letztlich den Ausschlag gegeben haben.“ Nun will ich vor allem wieder Spaß am Kicken haben, mit Leidenschaft spielen und somit der alte 'Faki' sein.

Der FC Luzern, bei dem der Südburgenländer einen Vertrag bis Sommer 2023 hatte, habe sich jedenfalls „superfair“ verhalten. So kam es auch zur letztlich reibungslosen Trennung und in weiterer Folge zur Rückkehr nach Österreich. Wo Patrick Farkas nur wenige Kilometer neben seiner Wahlheimat Oberwart – dort hat er mit seiner Verlobten Christine Halwachs ein Haus gebaut – beim TSV Hartberg einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet hat. In vertrauter Umgebung und vor allem im engsten Umfeld will der kampf- und willensstarke Profi wieder neu durchstarten. „Hier herrscht ein total familiäres Klima. Nun will ich vor allem wieder Spaß am Kicken haben, mit Leidenschaft spielen und somit der alte 'Faki' sein. Mit meiner gewonnenen Erfahrung kann ich auch etwas weitergeben – da weiß ich schon, wie der Hase läuft.“

„Faki“, wie er genannt wird, hat nicht nur privat wieder ein vertrautes Umfeld um sich. Dienstlich trifft er mit Chefcoach Kurt Russ auf seinen ehemaligen Co-Trainer beim SV Mattersburg, auf Ex-SVM-Kollege Philipp Erhardt, auf Ex-Nachwuchs-Nationalteam-Kollege Tobias Kainz oder auf Dario Tadic, den er noch vom damaligen BNZ Burgenland kennt. Die gesamte Crew lernt Patrick Farkas spätestens am 7. Jänner kennen, wenn es mit der Vorbereitung auf das Frühjahr losgeht. Und die komplette Konzentration der neuen Aufgabe in Hartberg gilt. Schließlich will der Profi nun wieder am Platz voll durchstarten, um die optimale Richtung einzuschlagen.

Abseits des Spielfelds hat er das in beruflicher Hinsicht übrigens schon getan. Mit seinem aktuellen ESM-Academy-Sportmanagement-Fernstudium für Profis stellt sich Farkas („Das Thema interessiert mich brennend.“) bereits jetzt für die Zeit danach qualitativ auf. Aber das ist im Moment eben noch eine andere Geschichte.