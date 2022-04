Weltklasse-Niveau zum großen Schach-Finale in Tatzmannsdorf

Werbung

Vier Tage lang ist der Kultursaal beim Reduce Gesundheitsressort in Bad Tatzmannsdorf Schauplatz von Schachsport auf höchstem Niveau. Der SV Pamhagen hat die Organisation übernommen, wenn sich rund 90 Spieler bei den Herren und 50 bei den Damen im Rahmen der finalen Bundesliga-Sammelrunden, wo interessierte Zuschauer klarerweise auch vor Ort dabei sein können, ihre Meister ausspielen.

Bei den Herren sind aus rot-goldener Sicht die Auftritte des 18-jährigen Eisenstädters Dominik Horvath, Nummer eins im Burgenland und Nummer fünf in Österreich, besonders interessant. Der Youngster trifft etwa am Donnerstag beim Spiel seines (stark abstiegsgefährdeten) ASVÖ Pamhagen gegen Leader St. Veit auf den kroatischen Großmeister Ivan Saric, Nummer 45 der Welt. Überhaupt ist die Dichte an internationalen Top-Spielern und Top-100-Akteuren der Weltranglisten hoch.

Nicht nur dieser Umstand sollte die Schach-Fans anziehen. Vor allem das burgenländische Titelduell bei den Frauen hat es in sich. Dabei kommt es am Freitag um 16 Uhr zum direkten Duell Leader gegen ersten Verfolger, sprich Pamhagen gegen Wulkaprodersdorf. Besonders pikant: Das Siegerteam wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Meister, für die Verliererinnen bleibt im Fernduell mit dem regierenden Meister und Co-Favoriten Baden wohl nur Bronze.

Am Sonntag folgt mit den rot-weiß-roten Blitzschach- Mannschaftsmeisterschaften der spektakuläre Wochenend-Abschluss. Keine Partie dauert hier länger als zehn Minuten – als großes Finale wartet somit eine weitere Attraktion, die belegen wird, dass Schach alles, nur nicht langweilig ist.