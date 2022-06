In Neusiedl wird das beste Mädchenfußball-Team Österreichs gesucht

Werbung

Zehn Schulen sind ab Sonntag (Anreisetag und Quartierbezug) in Neusiedl/See, um von Montag bis Mittwoch den Bundesmeister zu ermitteln. Die Auslosung der beiden Gruppen erfolgt erst am Sonntag.

Fix ist, dass die beiden burgenländischen Mannschaften (MS Theresianum und Gymnasium Neusiedl) in der Vorrunde nicht aufeinander treffen. Die weiteren Teilnehmerschulen sind: SMS Stattens (Vorarlberg), MS2 Schwaz (Tirol), BRG Spittal/Drau (Kärnten), WRG Salzburg, SMS Lambach (Oberösterreich), BGBRG Leibnitz (Steiermark), BRG Bad Vöslau (Niederösterreich) sowie das Polgargymnasium (Wien).

„Unser Ziel ist das Erreichen des Halbfinales“, meint Theresianum-Trainer Christoph Schalling. „Dann sehen wir weiter.“ Er ist sich bewusst, dass dieses Vorhaben alles andere als leicht sein wird, die Vorrunde muss zumindest als Zweiter überstanden werden.

Die Neusiedlerinnen sind als „local heroes“, da aus der Gastgeberstadt, dabei. „Wir haben keine Erwartungshaltung, wollen einfach das Turnier genießen“, so Coach Gerhard Gmasz. Zudem tritt seine Mädchenmannschaft ersatzgeschwächt an, vier Spielerinnen, die auch in der Landesauswahl kicken, fehlen.