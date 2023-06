Burgenländischer Skiverband feierte das 50-jährige Jubiläum

Anlässlich der heurigen Länderkonferenz des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) wurde am Donnerstag-Abend in der Friedensburg Schlaining rückwirkend das 50-jährige Jubiläum des Burgenländischen Skiverbandes gefeiert. Dabei wurden drei Funktionäre für ihre Leistungen geehrt, sowie die neue Weinpartnerschaft zwischen dem Burgenland und dem Österreichischen Skiverband präsentiert.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sagte vor Ort in seiner Festrede: „Der Burgenländische Skiverband ist eine wichtige Säule im Sportgeschehen des Burgenlandes. Der Verband trägt seit über 50 Jahren dazu bei, das Burgenland als Sportland zu positionieren.“

Neue Weinpartnerschaft

Im Vorfeld des Festakts wurde auf eine neue Weinpartnerschaft zwischen dem Burgenland und dem ÖSV angestoßen. Künftig werden burgenländische Weine bei allen Rennen und Veranstaltungen des ÖSV ausgeschenkt, so auch bei der WM 2025 in Saalbach. Das sei ein unglaublicher Mehrwert für das Burgenland, so Doskozil: „Wir können die Tourismusdestination Burgenland über unseren Wein einem nationalen und internationalen Publikum bei den Ski-Events hervorragend präsentieren.“

Im Burgenland ist der Skiverband seit über 50 Jahren die zentrale Anlaufstelle für sportliche Betätigung auf der Piste. Vor allem die traditionelle Burgenländische Skiwoche in Altenmarkt boomt, heuer waren über 400 Teilnehmer bei der 48. Skiwoche angemeldet, darunter fast 100 Kinder, die am BSV-Skikurs teilgenommen haben. Insgesamt waren in dieser Woche 800 Personen aus dem Burgenland in Altenmarkt. Das Aufgabenspektrum des Verbandes ist seit seiner Gründung 1970 kontinuierlich gewachsen. Längst steht dieser nicht mehr allein für Sport und Spaß auf Skiern und auf winterlichen Pisten. Neben der alpinen Disziplin umfasst der Skiverband heute auch die Bereiche Grasski, Snowboard und Langlauf, gekrönt von Erfolgen im Spitzensport. Mit Julia Dujmovits stellt das Burgenland eine Olympiasiegerin in der Sparte Snowboard, im August findet die nächste Grasski-WM in Rettenbach statt, um Highlights zu nennen. Das zeuge von der hohen Professionalität des Verbands, so der Landeshauptmann, der sich bei allen Verantwortlichen des BSV bedankte: „Dass dies alles in dieser Form und in dieser Bandbreite möglich ist, ist auch ein Verdienst des BSV.“

Seitens des Landes sei man bemüht, den Skiverband - so wie viele andere Bereiche des Sports - nach Kräften zu unterstützen. Dazu wurde vor knapp zwei Jahren die Sport Burgenland GmbH ins Leben gerufen, welche die im Regierungsprogramm verankerte Sportstrategie des Landes umsetzen soll. Sowohl dem Spitzensport als auch dem Breiten- und dem Schulsport wird darin ein hoher Stellenwert eingeräumt.