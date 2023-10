0:0 gegen Marz! Wieder nur Remis für Siegendorf

Siegendorf - Marz 0:0. Der Aufsteiger bot dem Tabellenführer ordentlich Paroli und brachte die ASV-Angriffsreihe zum Verzweifeln - so kann man das Match wohl beschreiben. „Es war ein Spiel auf ein Tor. Marz stand mit Mann und Maus hinten. Wir hätte wohl noch eine Stunde spielen können, wir hätten das Leder nicht ins Tor gebracht“, ärgerte sich Siegendorf-Coach Nikolas Schilhan. Chancen waren zu Genüge da: Bereits nach wenigen Sekunden traf Lukas Grozurek nur die Stange. Zudem erwischte Marz-Goalie Marcus Scheiber einen Sahnetag und machte alle Angriffsbemühungen des Tabellenführers zu Nichte. Und wenn der Keeper einmal geschlagen war, dann rettete ein anderer Marzer auf der Linie. „Ich glaube sie haben vier Mal den Ball von der Linie gekratzt“, so Schilhan. Im zweiten Durchgang kam dann Aleksandar Dimic für den leicht angeschlagenen Tin Zeco. Mario Stefel hatte auch dann auch mit einem Stangentreffer Pech. Die Gäste aus Marz hatten in den ganzen 90 Minuten nichts wirklich Zählbares. Filip Krizik, der den gesperrten Bruno Horvath im Siegendorfer Tor vertrat, hatte einen ruhigen Abend. Marz-Trainer Lorandt Schuller: „Wenn du gegen Siegendorf punktest, dann musst du zufrieden sein. Die Leidenschaft und der Einsatz der Jungs waren hervoraggend. Und das nötige Glück kam dann auch dazu.“

ASV Siegendorf - ASK Marz 0:0.- Reserve: 1:3 (Esrefoglu; Reinhalter 2, Kornfehl). SR: Huber.- Sveta-Group Sportpark, 411.

Siegendorf: Krizik; Auer, Wydra, Stoilov; Secco, Andrejevic, Kande, Zeco (46. Dimic); Kröpfl, Stefel; Grozurek.

Marz: Marcus Scheiber; Sochor, Angyal, Etiz, Babel; Batar, Benes; Brezovac, Wollmann (87. Dusek), Jovanovic; Köfarago (79. Uygun).