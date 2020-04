„Toll, dass Tennis eine der wenigen Sportarten ist, die die Freigabe zur Ausführung erhalten hat. In der ersten Phase ist eher das Miteinanderspielen gemeint, als gleich in den Wettkampfmodus zu verfallen. Wir müssen darauf achten, dass wir sorgsam mit den Verhaltensregeln umgehen: ohne Druck, aber mit Spaß an der Bewegung spielen.“

Markus Pingitzer, BTV-Generalsekretär

„Die Vorfreude auf das Spielen ist bei uns schon sehr groß. Wir warten diese Woche noch ab, welche Verordnungen von den Verbänden kommen und werden uns dann am Wochenende überlegen, wie wir die Maßnahmen umsetzen können.“

Werner Stiller, Obmann TC Unterpetersdorf

„Es ist sehr positiv, dass wir wieder loslegen dürfen. Wir warten die Auflagen des BTV ab, dann informieren wir unsere Mitglieder. Wir wollen alle Regeln einhalten. Desinfektionsmittel stehen schon parat.“

Christian Zettl, Obmann UTC Pilgersdorf

„Grundsätzlich ist es wichtig und richtig, dass bald wieder gespielt werden kann. Die Senioren ab 60 Jahren sollten aber bis zum Herbst Pause machen. Wieso in der Halle nicht gespielt werden darf, verstehe ich aber nicht. In welchem Modus die Meisterschaft ausgetragen werden kann, muss aber noch geklärt werden.“

Heinz Mock, Obmann des ASKÖ TC Eisenstadt

„Wir freuen uns schon sehr auf den Start, müssen natürlich noch die Vorgaben abwarten, in welcher Form es dann losgehen wird. Wir haben in den letzten Wochen schon zahlreiche Anfragen von Kindern und Erwachsenen bekommen, die neu oder wieder mit dem Tennis beginnen wollen.“

Torsten Aumüller, Obmann des UTC Neusiedl am See

„Jeder ist froh, dass es wieder losgeht. Unsere Plätze sind in einem sehr guten Zustand. Die Verhaltensregeln könnten aber eine Herausforderung werden.“

Josef Koppi, Präsident des TV Pamhagen

„Ich habe bislang nur positive Rückmeldungen unserer Mitglieder erhalten. Dennoch denke ich, dass es wohl mit einer Meisterschaft heuer nichts wird. Ohne Doppel-Spiele könnten Auf- und Abstieg etwas verzerrt werden. Ich lasse mich aber gerne überraschen, was der BTV da auf die Beine stellen wird.“

Alfred Hiermann, Obmann des TC Zurndorf

„Natürlich sind wir froh, dass wir wieder spielen dürfen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es einen Sinn macht, Meisterschaft mit so vielen Auflagen zu spielen. Da wäre es vielleicht besser, wir pausieren. Für mich ist das Zusammensitzen nach dem Match auch sehr wichtig, das fällt ja auch komplett weg.“

Christian Haider, Vizepräsident des TC Illmitz

„Wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht. Im Tennis ist es sicherlich einfacher als bei anderen Sportarten, den Abstand zu halten. Meisterschaftsbetrieb kann ich mir persönlich nur mit Einzelspielen vorstellen. In den nächsten Tagen sollten wir dann die ganzen Vorgaben bekommen, wie ein Spielbetrieb möglich sein kann.“

Josef Kirschner, Obmann des TC Mönchhof

„Wir wollen unbedingt Meisterschaft spielen, auch wenn es vielleicht nur eine Lightversion ohne Auf- und Absteiger ist. Ich denke schon, dass im Tennis ein ernsthafter Betreib möglich ist, auch wenn es dann nur als „Hobbyspiel“ gewertet wird. Wir müssen die Vorgaben des Fachverbandes abwarten. Auch für die Kinder und Jugendlichen wäre ein geregelter Trainingsbetrieb wieder wichtig, um regelmäßig in Bewegung zu bleiben.“

Bernd Solga, Obmann des TC Sankt Margarethen

„Wichtig ist, dass unsere Kinder wieder spielen können. An einen Meisterschaftsbetrieb denke ich im Moment noch nicht. Möglicherweise ist eine interne Clubmeisterschaft über einen längeren Zeitraum im Juli – sofern es dann nicht wieder Beschränkungen gibt – möglich. Wir freuen uns schon alle auf das Training auf dem Platz.“

Bernd Berger, Obmann des TV-F Rust

„Dass die Plätze am 1. Mai wieder öffnen ist natürlich eine tolle Sache. Unsere Anlage ist spielfertig. Für einen geregelten Spielbetrieb müssen wir auf die Abstimmung des Verhaltenskataloges des Fachverbandes warten. Ich denke schon, dass man einen Meisterschaftsbetrieb in geänderter Form durchführen kann.“

Georg Posch, Obmann des UTC Eisenstadt

„Wir warten einmal die Richtlinien des Verbandes ab und schauen dann, in welcher Form eine Meisterschaft möglich sein wird. Die Mitglieder brennen schon alle auf den Saisonstart. Wir haben schon einige Online-Platzreservierungen.“

Rudi Gruber, Obmann des UTC Donnerskirchen

„Nach der Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch haben wir ein Infoschreiben an die Mitglieder ausgeschickt und innerhalb kürzester Zeit war der Buchungsplan komplett voll. Die Leute freuen sich total drauf, dass sie wieder raus dürfen und sich sportlich am Tennisplatz betätigen können. Wie die Verordnung genau aussieht können wir noch nicht sagen. Wir haben uns die sieben Punkte, die es in Deutschland gibt, schon letzte Woche durchgelesen. Ganz wichtig wird sein, dass die Leute vernünftig sind und Abstand halten, aber das werden sie auch machen. Sie wollen ja spielen und wenn sie das nicht machen, werden die Fallzahlen wieder hoch gehen und dann wird es wieder nicht mehr gehen. Wir hoffen, dass wir auch die Gastro und die Hotelerie Mitte Mai wieder öffnen dürfen. Ob es dann eine Meisterschaft gibt, müssen wir abwarten.“

Elisabeth Habeler, TC Habeler&Knotzer Neudörfl

„Wir sind gut vorbereitet für das erste Mai-Wochenende. Ab da werden unsere Mitglieder die Möglichkeit haben wieder privat Tennis zu spielen. Die Meisterschaft wird wahrscheinlich mit verringerter Spielerzahl und ohne Doppel im Juni nd Juli gespielt. Es sollte außer Konkurrenz gespielt werden – also ohne Auf- und Absteiger.“

Walter Dobesch, UTC Bad Sauerbrunn

„Es ist ein Privileg, dass wir wieder aufsperren dürfen. Das werden wir nicht leichtfertig verspielen, wir werden uns genau an die Vorgaben halten – es wird nur Einzel gespielt, Kantine und Dusche bleiben geschlossen. Wir verschicken seit dem Vorjahr an jeden Haushalt ein Infoschreiben zu Saisonbeginn, dass es die Möglichkeit gibt Mitglied zu werden. Da werden wir heuer auch den Corona-Verhaltenskodex draufschreiben. Klar herausgekommen ist noch nicht, wie das Nachwuchstraining stattfinden kann. Wir haben 40 Kinder im Verein. Das ist sehr viel. Die Meisterschaft sollte meiner Meinung nach, heuer komplett abgesagt werden – das ist aber nur meine persönliche Meinung. Oder vielleicht nur in der Landesliga A und B.“

Reinhard Tritremmel, TV Marz

„Wir warten aktuell auf die genauen Regeln und Details, wie wir spielen und trainieren dürfen. Es gibt noch viele Fragezeichen, gerade was die Meisterschaft betrifft. Generell ist die Stimmung aber, glaube ich, so, dass eine Meisterschaft nicht unbedingt sein muss.“

Johann Trimmel, TC Schattendorf

„Wir freuen uns, dass wir wieder spielen können. Mit einer Meisterschaft rechnen wir eher nicht. Aber 90 Prozent der Saison spielt sich ohnehin im Hobbybereich ab. Im Winter gibt es auch keine Meisterschaft, das würden die Leute also aushalten. Unklar ist noch, ob wir unseren Padel-Platz aufmachen können. Den haben wir letztes Jahr gebaut und da haben wir heuer eigentlich einiges geplant. Aber da der Sport in Österreich noch sehr jung ist, ist noch nicht klar, wo er zugeordnet ist. Er ist natürlich dem Tennis sehr ähnlich. Die Platzgröße ist aber eher mit dem Beachvolleyball vergleichbar und außerdem spielt man ja zu zweit – die Beachvolleyballer warten ja noch auf eine Freigabe.“

Johannes Fröhlich, Mattersburg Tennis Union

„Es wird sicher was los sein am ersten Mai-Wochenende, wenn das Wetter schön ist. Wir warten auf einen genaueren Bescheid, was wir dürfen und was nicht. Wir werden jedenfalls bei jedem Zugang zum Tennisplatz Desinfektionsspender montieren und Infoschreiben aufhängen. Ich bin kein Experte, aber wenn es möglich ist, sollte die Meisterschaft gespielt werden, wenn es nicht zu gefährlich ist. Aber nur, wenn auch Doppel gespielt werden kann. Ansonten ist es nicht das Wahre. Natürlich wäre es schade, wenn es keine Meisterschaft geben würde. Wir haben ja sogar eine Damen-Landesligamannschaft, die scharen schon in den Startlöchern.“

Lorenz Fasching, TC Rohrbach

„Unser ÖTV-Turnier ist schon abgesagt. Wir müssen schauen, ob es im Herbst einen Ersatztermin gibt. Wir haben aber schon Hand gelegt. Fünf Plätze sind am 1. Mai sicher einsatzbereit. Einer braucht noch einen Feinschliff und eine besondere Sanierung. Es gibt schon einige, die gesagt haben: ‚Sie werden am 1. Mai sicher vorbeikommen. Sie müssen gleich reservieren.‘ Aber ich sage Gesundheit first.“

Dietmar Sket, UTC Pöttsching

„Bislang konnten wir nicht auf den Platz. Da wir ein eher überschaubar großer Verein sind und uns natürlich strikt an das Abstandsgebot halten, ist das alles nicht so einfach. Wir schauen, dass wir alles fertig bekommen, werden aber erst am zweiten Mai-Wochenende öffnen. Da die Urlaubssaison so wieso flachfällen wird, glaube ich schon, dass man die Meisterschaft später starten kann. Man muss sich im Detail anschauen, was es für Möglichkeiten gibt.“

Andreas Gradwohl, UTC Sieggraben

„Ich persönlich gehe davon aus, dass es im Frühjahr und Sommer keine Meisterschaft geben wird. Einzig die 35-Bewerbe könnten vielleicht im August gehen. Bei uns sind derzeit alle Aktivitäten eingestellt. Wenn sowohl Sanitäranlagen als auch die Kantine nicht genutzt werden kann, wird es schwierig, eine Meisterschaft austragen zu können.“

Thomas Horvath, Obmann der TG Rohrbach/Teich

„Wir warten noch auf die Meldung des BTV (Anm.: Burgenländischer Tennisverband). Ich denke, dass ein Platzservice bis 1. Mai möglich sein wird. Wir glauben aber nicht daran, dass es zu einer Meisterschaft kommen wird. Persönlich kann ich mir das aktuell nicht vorstellen.“

Gert Haidwagner, Schriftführer des TC Bad Tatzmannsdorf/Oberschützen

„Im Mai gibt es keine Meisterschaft, das ist einmal fix. Wann und wie es weitergeht, werden wir sehen. Ich habe bis jetzt immer alleine am Platz gearbeitet. Am Wochenende waren wir zu viert, mit Masken und Abstand halten, vor Ort, um die Linien zu ziehen. Wir schaffen es, dass der Platz bis zum 1. Mai benützbar ist, dass zumindest unseren Mitgliedern die Möglichkeit gegeben wird, zu spielen. Es gibt eine automatische Ballmaschine, wo man sich Bälle rausdrücken kann und einen Getränkeautomaten. Wir sind gerüstet.“

Gert Karlovits, Obmann des TC Großpetersdorf

„Die Platzsanierung wurde vergangenes Wochenende begonnen. Wir hoffen, dass der Platz bis Sonntag fertig und dann ab 1. Mai bespielbar ist. Es wird aber auch davon abhängen, ob die Maßnahmen greifen und die Infektionen nicht wieder ansteigen. Wir hätten für 16. August auf unserer Klubanlage das 40-jährige Jubiläum geplant. Ich kann mir persönlich aber nicht vorstellen, dass diese Feier stattfinden kann. Wir werden sie dann wohl auf 2021 verschieben.“

Gerhard Strini, Obmann des TC Zahling

„Wir beginnen erst mit der Sanierung des Platzes, da wir noch auf Richtlinien des ÖTV abwarten. Ich glaube weniger, dass eine Meisterschaft ausgetragen wird, da müsste es schon eine Regelung geben, wie das mit dem Abstand aussieht. Natürlich wäre sportlicher Wettkampf noch gegeben, auch, wenn alle mit Masken spielen und genau auf alle hygienische Maßnahmen in Zeiten von Corona achten.“

David Riegelbauer, Obmann der ASKÖ TV TV Stinatz

„Wir können derzeit noch nicht sagen, ob die Plätze bespielbar sind. Es hängt von der Verfügbarkeit der für die jährliche Platzherstellung beauftragten Firma ab.“

Peter Hammerl, Obmann des UTC Oberwart

„Derzeit gehe ich davon aus, dass wir mit der Landesliga Herren A erst Anfang Juni beginnen.“

Klaus Kojnek, Mannschaftsführer des UTC Oberwart I, Vizepräsident und Kassier des Burgenländischen Tennisverbandes

„Nachdem bis 13. Juli auch alle internationalen Turniere abgesagt wurden, hoffe ich sehr, dass danach wieder gespielt wird. Mein nächster Einsatz wäre dann für Ende Juli/Anfang August in Finnland geplant, wo ich bei einem großen Grade A-Turnier gerne meinen Titel verteidigen würde.“

Clemens Weinhandl, UTC Oberwart, derzeit Führender der ITF-Weltrangliste +45

„Unsere Jugendlichen freuen sich schon darauf, dass sie wieder trainieren dürfen. Für die Tennisschule Rosenkranz ist es ein Meilenstein. Wie das dann mit dem Training abläuft, kann ich noch nicht sagen. Ende April sollten die Plätze hergerichtet werden. Aktuell warten wir noch auf die Richtlinien vom ÖTV und BTV. Wir freuen uns natürlich, dass es irgendwie anläuft, der Verein ist positiv gestimmt. Auch, wenn es schwierig wird, eine Meisterschaft im Burgenland auszutragen.“

Verena Hirmann, Obfrau des UTC Raika Güssing

„Wir haben im Vorstand über die aktuelle Lage gesprochen und befürworten, dass keine Meisterschaft gespielt wird. Was sollte das auch bringen, wenn kein Doppel möglich ist? Wir sind keine Profis. Jetzt müssen wir einmal die Plätze herrichten. Ich sehe es nicht so dringend und glaube nicht, dass es bis September zu einer vernünftigen Lösung kommen wird.“

Jürgen Gumhold, Obmann des UTC Jennersdorf

„Wir sind bereit! Der Platz ist schon hergerichtet, wobei wir das Netz sicherheitstechnisch noch nicht aufspannten. Das passiert dann Ende April. Aufgrund unserer neu gebauten Terrasse könnten dort auch Zuseher mit dem nötigen Sicherheitsabstand zusehen. Eine Meisterschaft ohne Doppel wäre schade, weil es Tennis doch besonders macht und es dann doch auch ein Teamsport ist. Die Maßnahmen und Empfehlungen werden noch ausgearbeitet und dann natürlich eingehalten.“

Christoph Strobl, Obmann des TC Neudauberg