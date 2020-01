Am Freitag ab 4.30 Uhr sind 6.900 Menschen aus 26 Nationen gemeinsam fast fünf Mal um den Globus gewandert und gelaufen. Nicht nur das: Über 300 freiwillige Helfer haben mit viel Einsatz und Herzblut mitgeholfen, dass die neunte Auflage der Burgenland Extrem Tour 2020 an diesem Tag internationale Bewegungsgeschichte schreiben konnte. Mit dem Eintreffen der letzten Wanderer gegen 10 Uhr im Ziel in Oggau endete Samstag das Mega-Event mit neuen Rekorden. Die Veranstalter konnten eine entsprechend positive Bilanz ziehen: 6.900 Teilnehmer insgesamt – nach 5.100 Startern im Vorjahr – bedeuten einen neuen Teilnehmer-Rekord.

Und mit einer „Finisher-Quote“ von 44 Prozent ist ebenfalls eine neue Bestmarke aufgestellt worden. „Es ist alles perfekt abgelaufen. Das Wetter hat super mitgespielt. Entgegen der Prognosen ist der starke Wind zum Glück ausgeblieben – das war im Vorfeld ein Riesenthema“, zeigte sich Organisator Michael Oberhauser bei seinem Resümee erleichtert. „Es gab auch keine groben Verletzungen oder Unfälle, nur die „Klassiker“ wie Blasen oder einen Wolf, sonst war nichts Dramatisches dabei. Es war ein Fest der Bewegung, ein Fest der Freude.

Die meisten Teilnehmer starteten in Oggau

Neben Oggau mit 120 Kilometern und Apetlon mit 60 Kilometern gab es heuer auch wieder in Ungarn einen Start. Der 80 Kilometer lange „Memorial Trail“ führte von Hegykö nach Oggau. In Neusiedl am See ging die „School of Walk“ für Schüler und Schülerinnen in die dritte Runde – diesmal mit noch größerer Beteiligung von Schulen aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark. Sogar eine Schule aus Deutschland und eine Schule aus Ungarn waren dabei. Ebenfalls mit am Start war die ältere Generation im Rahmen der „Golden Walker“ gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen. Apropos „Golden Walker“: Der Oggauer Johann Mann nahm mit seinen 87 Jahren zwar nicht teil, dreht mit seinem Rollator aber täglich eine Runde durch Oggau und bekam dafür die Ehrenschleife.

