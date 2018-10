Etwa 3.500 Teilnehmer registrierten die Organisatoren um Michael Oberhauser bei der siebenten Extremtour rund um den Neusiedler See im Jänner 2018. Und auch die achte Auflage dürfte am 25. Jänner 2019 wieder zum sportlichen Massenphänomen reifen, wenn es darum geht, den Neusiedler See ohne Zeit- und Ergebnisdruck (es wird in dieser Hinsicht nichts veröffentlicht) gehend oder laufend zu umrunden und so die eigenen Grenzen auszuloten.

Die 24-Stunden-Burgenland-Extrem-Tour führt wie gewohnt rund um den Neusiedler See – und es ist für sämtliche Niveau- und Altersstufen etwas dabei. | zVg

Denn die Veranstalter haben das Routen-Angebot erweitert und dabei auch neue Kategorien ins Leben gerufen. Alle Distanzen haben dabei ihr Ziel in Oggau und starten zeitlich gestaffelt, beginnend mit der Ultralang-Distanz.

Original Trail. Die „Standard-Route“ seit der Geburtsstunde 2012 startet in Oggau und führt über 120 Kilometer.

Memorial Trail. In Erinnerung an den Fall des Eisernen Vorhangs vor 30 Jahren wurde diese Distanz diesmal ins Leben gerufen: Start ist im ungarischen Hegykö, es geht über 80 Kilometer.

Final Trail. Hier geht es über 60 Kilometer von Apetlon aus in Richtung andere Uferseite.

Golden Walker: Erstmals Strecke für Senioren

Golden Walker. Die jüngste Kategorie der Extrem-Tour spricht die reiferen Semester an. Alle, die wieder in Schwung kommen wollen und 60+ sind, können hier teilnehmen. Start ist in Neusiedl am See.

School of Walk. Auch in diesem Jahr können Schulklassen mit Youngsters ab 10 Jahren ein Abenteuer in Angriff nehmen – Start ist wie bei der Golden Walker-Strecke in Neusiedl/See. Vorerst nicht mehr im Angebot ist der Lakemania Trail, also die extreme (dreifache) Umrundung mit dem Rad.

Oberhauser: „Die Auflagen für die Durchführung der Radtour sind enorm. Wir haben uns daher entschlossen in dieser Hinsicht zu pausieren.“ Parallel dazu wurde aber das Angebot auf der Fußstrecke erweitert. „Wir wollen etwa mit der Einbindung unserer Senioren noch mehr dafür sorgen, dass die Tour eine riesige Bewegungsveranstaltung für alle vom Spitzensportler bis zum Bewegungsanfänger sein kann – und sich weiter als regionales Projekt mit internationaler Beteiligung positioniert.“

Die Anmeldung ist bereits möglich. Alle Infos: www.24stundenburgenland.com