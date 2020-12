Land übernimmt Akademie-Anteile des SV Mattersburg.

Die Fußballakademie Burgenland ist das Zentrum für den Spitzennachwuchsfußball im Burgenland. Die modernste Akademie Ostösterreichs wurde 2009 vom Land Burgenland, dem SV Mattersburg, dem Burgenländischen Fußballverband (BFV) und der Stadtgemeinde Mattersburg eröffnet.

Der Bundesligaklub SV Mattersburg hat im August 2020 seine Bundesliga-Lizenz zurückgelegt und einen Insolvenzantrag gestellt. Auf Initiative von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil haben sich das Land Burgenland, der BFV und die Stadtgemeinde Mattersburg unmittelbar nach der Insolvenz des Bundesligaklubs SV Mattersburg (SVM) im August 2020 klar für die Fortsetzung des Betriebes der Fußballakademie in Mattersburg ausgesprochen und den Schülern, Eltern und Mitarbeitern die Weiterführung zugesagt.

Das Land Burgenland hat damals angekündigt die Geschäftsanteile des SVM an den beiden „Akademie-Kapitalgesellschaften“ zu übernehmen. Dieses Vorhaben wurde nun auch rechtlich umgesetzt: Die Landesholding Burgenland GmbH hat die SVM-Geschäftsanteile an der Fußballakademie Burgenland GmbH (35%) übernommen, die LIB – Landesholding Burgenland GmbH die Anteile an der Fußballakademie Mattersburg Errichtungs-GmbH (35%). Damit hält das Land Burgenland über ihre Tochtergesellschaften in beiden Gesellschaften die Mehrheit.



„Seitens des Landes hat es von Anfang an ein klares Bekenntnis zur burgenländischen Fußballakademie in Mattersburg gegeben. Das war und ist uns ein Anliegen, weil die betroffenen Nachwuchskicker und ihre Eltern eine verlässliche Perspektive brauchen. Die Übernahme der Anteile beendet nun auch formal die Unsicherheit nach der Insolvenz des SV Mattersburg. Die Akademie bleibt das Zentrum für den Spitzennachwuchsfußball im Burgenland. Darüber hinaus steht die Infrastruktur nun auch allen anderen Interessenten zur Nutzung offen“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.



„Ich bin froh, dass wir nun den Fortbestand der Fußballakademie abgesichert haben. Unser Gesamtpaket mit einer dualen Ausbildung mit Schule und Sport an einem Standort ist ein optimales Angebot für burgenländische Fußballtalente. Mit der Landesholding können wir die Neuausrichtung optimal umsetzen.“ erläutert Sportlandesrat und Aufsichtsratsvorsitzender Heinrich Dorner.



„Die Fußballakademie wurde gut geführt, das wurde vom Rechnungshof bestätigt. Unter dem Dach der Landesholding sind aktuell 73 Unternehmen gebündelt. Wir bieten diesen Unternehmen unterschiedliche Dienstleistungen an und freuen uns, zukünftig auch die Fußballakademie unterstützen zu können“, erklärt Hans Peter Rucker, Geschäftsführer Landesholding Burgenland.



„Eine klare und verlässliche Eigentümerstruktur ist sehr wichtig. Mit dem Land Burgenland bzw. der Landesholding Burgenland und der LIB als Mehrheitseigentümer ist dies gegeben“, erklärt Oliver Snurer, Geschäftsführer Fußballakademie Burgenland.