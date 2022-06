Neue Tennis-Nachwuchsförderung: „Für uns ist das ein Meilenstein“

Werbung

Eine perfekte Infrastruktur, und professionelle Rundum-Betreuung auf dem Weg zum künftigen Profi, das soll künftig am Standort des Sport-Hotels Kurz in Oberpullendorf mit der im Frühjahr präsentierten Tennisakademie Burgenland möglich sein.

„Die Ausbildung der Jugendlichen reizt mich. Ich sehe das Projekt als Baustein, um bessere Strukturen zu schaffen.“ Akademieleiter Wolfgang Thiem

Ab dem neuen Schuljahr können Top-Talente im Oberstufen-Alter die Möglichkeit einer bestmöglichen Entwicklung auf Spitzensportebene nutzen. Die schulische Kombination mit dem Spitzensportzweig des BSSM Oberschützen sowie dem Trainings-, Nächtigungs-, Verpflegungs- und Regenerationsangebot im Mittelburgenland sind hier wesentliche Bausteine, dass Tennis aus dem Burgenland und vor allem im Burgenland boomt.

Darunter soll sich in der Pyramide der ab 1. September geltenden Nachwuchsförderungsschiene aber noch viel mehr tun, als einer Handvoll Spitzen-Youngsters beim Heranreifen zu Profis die richtigen Schritte aufzubereiten. Die Expertise von Wolfgang Thiem, dem Sportlichen Leiter der Akademie, sowie Cheftrainer Pascal Brunner, Staatsmeister 2018, soll sich auch in Richtung Unterbau fortsetzen.

Thiem selbst stellte beim Akademie-Thema bereits klar: „Die Ausbildung der Jugendlichen reizt mich. Ich sehe das Projekt als Baustein, um bessere Strukturen zu schaffen.“ Die gibt es. Burgenlands Tennisverbands-Präsident Günter Kurz schwärmt beim Blick auf die neue Schiene, sagt: „Das ist ein absoluter Meilenstein, weil es sich um ein ganzheitliches Konzept handelt.“

„Beim neuen Konzept zahlen Kinder des A-Kaders rund 300 Euro im Monat, sonst würden sie auf 600 kommen. Wir sehen das als große Chance für Leistbarkeit und auch für Top-Qualität.“ BTV-Präsident Günter Kurz

Die Kooperationen in Verbindung mit Kindergärten bei den bis zu Sechsjährigen sowie mit Volksschulen bei den sechs- bis zehnjährigen Kindern sollen dabei künftig intensiviert werden.

Es gibt schließlich auch mehr Angebot für danach. So wird das Kadertraining der Talente von elf bis 14 Jahre auf ein neues Niveau gehoben. Kurz: „Bisher war hier gerade eine Einheit möglich. Künftig gibt es zweimal 120 Minuten Training sowie eine 60-minütige Konditions-Einheit, auch eine Turnierbetreuung ist vorgesehen.“

An Standorten in sechs Bezirken soll das besagte Kadertraining als Zusatz zum Geschehen im Verein die Youngsters künftig besser machen. Zu leistbaren Preisen, wie die Protagonisten unterstreichen. Tennis und seine Förderung im Nachwuchs sind freilich nicht gratis, so aber soll die Unterstützung des eigenen Kindes für Eltern wesentlich vereinfacht werden. Die geschätzten Kosten könnten um die Hälfte verringert werden.

Kurz weiß als Vater zweier Kinder, die im Nachwuchs selbst höchst aktiv waren, wovon er spricht: „Beim neuen Konzept zahlen Kinder des A-Kaders rund 300 Euro im Monat, sonst würden sie auf 600 kommen. Wir sehen das als große Chance für Leistbarkeit und auch für Top-Qualität.“

Einstieg des Landes als Dosenöffner

Bei der die fachliche Kompetenz hervorgestrichen wird. Zuletzt gab es bereits in Oberpullendorf mit den Kadertrainern, Akademie-Leiter Wolfgang Thiem sowie Chefcoach Pascal Brunner eine erste Einheit mit den BTV-Kaderspielern, damit sich der rot-goldene Nachwuchs ein Bild von den künftigen Möglichkeiten machen konnte. Am 14. Juni ist das zweite Training geplant. Ende Juni soll dann feststehen, welche Talente die neue Nachwuchsschiene durchlaufen wollen.

Dass die Angebotspalette wesentlich erhöht werden kann, sei dem Einstieg des Landes Burgenland zu verdanken, das dem Tennis im Rahmen der breit angelegten Sportstrategie vor allem auch durch finanzielle Unterstützung wesentlich mehr Möglichkeiten einräumt.

Abgewickelt wird das Kadertrainings-System dafür direkt über die im Sommer 2021 neu gegründete Sport Burgenland GmbH. Kurz: „Der BTV dient als eine Art Management-Tool. So ein Konzept wäre mit unseren begrenzten Mitteln nicht einmal im Ansatz möglich gewesen. Darum ist es auch ein absoluter Meilenstein für uns.“

Das unterstreicht auch Lehr- und Jugendreferent Bernd Solga, weil sich so neben der Attraktivität auch das allgemeine Niveau im gehobenen Tennis steigern wird. Beispiel Tennis-Landesliga. „Die wird künftig noch stärker mit dem eigenen Nachwuchs werden. Seit 20 Jahren versuchen wir hier etwas auf die Beine zu stellen und die Klubs mit einem breiteren Kadertraining zu unterstützen. Extrem wichtig ist uns auch der intensive Austausch sowie die Entwicklung von Vereinstrainern, die extrem wichtig sind.“

Dann auch könne sich das neue System, das auf den Tennissport im Burgenland angelegt sei, bewähren. „Wichtig ist, dass sich das in den kommenden Jahren wie ein roter Faden durchzieht“, hofft Solga auf mehr Zulauf. Oder, wie es Günter Kurz auch unterstreicht: „Im besten Fall können wir so eine Sogwirkung erzielen und schaffen jährlich um rund zehn Prozent mehr Neueinsteiger. Jetzt müssen wir einfach dranbleiben.“

