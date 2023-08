Siegendorf will in Klingenbach die Nase vorne haben

Klingenbach – Siegendorf; Samstag, 17 Uhr. Das Nachbarschaftsderby, ein Kroatenduell oder auch ein wenig David gegen Goliath – die Begegnung Klingenbach gegen Siegendorf verdient sich viele Bezeichnungen. Und wie man sie am Ende auch benennen mag, eines ist klar: Würze ist definitiv drin. Jede Menge sogar. Diesmal nicht nur, weil zwei Erzrivalen aufeinander treffen, sondern auch weil es das Burgenlandliga-Spitzenspiel ist. Der Erste aus Siegendorf gastiert beim Zweiten aus Klingenbach. Und klar ist, Siegendorf will seine weiße Weste beim Nachbarn behalten, hat zudem sogar noch eine Rechnung offen. In der Meistersaison 2021-22 verlor man just bei den Klingenbachern 0:1, war damals auch Favorit. „Das ist klar, dass uns Klingenbach mehr als nur ärgern will. Wir sind aber gut drauf, wollen alles erneut abrufen und dann sind wir sicher in der Lage auch drei Punkte zu holen.“ Klingenbachs Obmann Dominik Dihanich weiß: „Gegen Siegendorf ist jeder Außenseiter in der Liga, aber nicht chancenlos. Natürlich muss alles zusammenpassen und das werden wir versuchen zu tun. Ich hoffe vor vielen Zusehern.“